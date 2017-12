Foto: Chompoo Suriyo /Shutterstock

Send til din ven. X Artiklen: Bryst-tjek få steder kan betyde flere kræfttilfælde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryst-tjek få steder kan betyde flere kræfttilfælde

Sjælland - 08. december 2017 kl. 12:05 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere politikere frygter, at kvinder vil lade være med at få undersøgt brysterne, hvis Region Sjælland skrotter to ud af tre mammografi-busser.

Det vil nemlig betyde, at kvinde med bopæl i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Lejre, Holbæk, Slagelse, Sorø og Faxe Kommuner alle skal til Ringsted Sygehus, hvis de vil tage imod screeningstilbuddet hvert andet år (for kvinder 50-69 år).

Hvis Region Sjælland kun renoverer en bus og indsætter nyt og bedre undersøgelsesapparatur, kan kun kvinder med bopæl i Kalundborg, Vordingborg, Odsherred og Lolland-Falster få gavn af det mobile tilbud, der parkerer i nærområdet.

- Det er meget vigtigt, at vi ikke gør det sværere for kvinderne at komme til undersøgelse, siger Kirsten Devantier (V).

Også Dansk Folkeparti og Enhedslisten hælder mod at bruge de cirka 20-25 millioner kroner på at få de to sidste busser køre- og undersøgelsesklar.

Forretningsudvalget drøfter sagen 18. december.

Der lyder også advarende ord fra formanden for Dansk Brystkræft Organisation, Eva Bundesen, der frygter nedgang i antallet, der lader sig undersøge for mulig brystkræft.

- Der vil være en lang række kvinder, der (hvis to busser skrottes, red.) skal køre over større afstande for at få deres lovmæssige mammografiscreening. Nogle af disse vil skulle rejse langt med offentlig transport, og det betyde, at de ikke kommer af sted, siger hun.