Royal Unibrew og Craft Makers Collective går sammen om verdens største virtuelle ølsmagning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bryggeri vil slå verdenskord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bryggeri vil slå verdenskord

Sjælland - 04. marts 2021 kl. 08:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Gennem et år med corona har Royal Unibrews brewpub Anarkist og webshoppen Craft Makers Collective fået 40.000 danskere til at mødes online til virtuelle ølsmagninger. Nu vil de samle 60.000 ølglade danskere på én gang hjemme i stuerne til et officielt Guinness World Record-forsøg med livesending fra Tivoli.

Omkring 120.000 danske specialøl er der blevet sendt ud med posten til danskere, der har deltaget i de virtuelle ølsmagninger, som Royal Unibrew har arrangeret sammen med landets mikrobryggerier i løbet af det sidste år. Interessen for at være med har været stor: Omkring 30 procent af landets mikrobryggerier og omkring 40.000 danskere har været med, når bryggerierne har livestreamet ølsmagningerne på Facebook.

Men nu skal endnu flere danskere have chancen for at opleve, hvad de danske mikrobryggerier har at byde på. Så nu vil Royal Unibrews brewpub Anarkist og webshoppen Craft Makers Collective med hjælp fra 12 mikrobryggerier og verdens største smagspanel sætte en verdensrekord: Målet er at få danskere hjemme i stuerne til at være med til at sætte rekorden for verdens største virtuelle ølsmagning i et officielt Guinness World Record-forsøg lørdag den 8. maj 2021.

En samlet smagekasse kan købes her. Kassen indeholder de 12 øl, der er en del af ølsmagningen, samt 2 cocktails og en øl til dagen derpå. I smagekassen vil der også være et 30 dages Favorit + Sport abonnement på TV 2 Play, hvor smagningen bliver vist.

Smagekasserne kan bestilles frem til 3. maj eller så længe lager haves.

Verdens Største Virtuelle Ølsmagning foregår lørdag den 8. maj fra kl. 14 og ca. fire timer frem.

Øllene i Verdens Største Virtuelle Ølsmagning er udvalgt af en ekspertgruppe, der består af: ølskribent og redaktør Ole Madsen, brygmester Anders Kissmeyer, stifter af Danmarks største ølklub Ulrik Wilbek, ølekspert Carsten Bertelsen, brygmester Birthe Skands, ølblogger Anders Seistrup, F&B Manager i Tivoli Steffen Salerni og ølsommelier Cathrine Egelund. - Gennem de fem udgaver af Danmarks Største Virtuelle Ølsmagning, som vi har afholdt under corona, har vi oplevet, at danskerne har et stort ønske om at bakke op om det gode ølhåndværk - og de har i den grad taget det virtuelle format til sig. Vi er meget stolte over den opbakning, vi har fået, og er overbeviste om, at vi sammen kan sætte verdensrekorden. Vi er et land med nogle utroligt stærke øltraditioner, så det giver god mening at sætte sådan en rekord på netop dansk jord, siger Kasper Ryttersgaard, dansk landechef for Royal Unibrew.

Verdens Største Virtuelle Ølsmagning sendes live den 8. maj fra Tivoli og bliver vist på TV 2 Play. Hos Tivoli glæder man sig over at være en del af rekordforsøget:

- I det forgangne år er der gjort mange forsøg på at erstatte sociale aktiviteter med virtuelle oplevelser, og det er bestemt ikke alt, der er lykkedes. Derfor blev jeg meget overrasket og glad, da jeg så, at danskerne faktisk har taget de virtuelle ølsmagninger til sig, både til glæde for dem selv derhjemme i små forsamlinger og til glæde for de mange mikrobryggerier, som har deltaget. Derfor skal vi selvfølgelig slå verdensrekorden, og jeg er stolt af, at Tivoli bliver centrum for rekordforsøget og det sted, hvor der live-sendes fra med veloplagte værter og god underholdning, siger salg- og marketingdirektør Michala Svane.

Verdens Største Virtuelle Ølsmagning varer fire timer og byder på alt fra ølsmagning og beer battle til underholdning og live musik. De 12 øl, der er en del af smagningen, er udvalgt af en ekspertgruppe, som består af en række danske brygmestre og ølkendere. Vil du være med til at slå verdenskorden, kan du bestille en smagekasse og være med hjemmefra. Smagekasser kan bestilles allerede nu.