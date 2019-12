Se billedserie Julie Bouchet er leder af Holbæk Kommunes formidlings- og oplevelsescenter Brorfelde Observatorium. Foto: Tine Fasmer

Brorfelde er fyldt med mere end julehistorier

02. december 2019
Af Tine Fasmer

Hvis du, dine børn eller børnebørn følger årets julekalender på DR1, har I mødt 13-årige Sus, der flytter til den lille by Brorfelde og Bob, som elsker at kigge på stjerner.

Landsbyen i julekalenderen ligner ikke helt virkelighedens Brorfelde mellem Ugerløse og Kvanløse nær Holbæk. Men det astronomiske observatorium ligger her rigtigt nok, langt mere omfangsrigt end i tv-serien, hvor mange af bygningerne er retoucheret væk.

Stjernehimlen over det bakkede landskab er så fantastisk, at også nattemørket er fredet.

Fakta Årets DR-julekalender »Julestjerner« fra 2012 foregår ved det astronomiske Brorfelde Observatorium nær Holbæk.

Det er i dag et oplevelsescenter med fokus på astronomi, geologi, natur og teknik.

Stedet er totalfredet - både de 11 bygninger, landskabet (40 hektar) og nattemørket, der ikke må forstyrres af nye lyskilder.

Husene er omgivet af to hække, 1,40 og 1,80, der skærmer for lyset fra stuerne. De er også fredede.

Observatoriet var hjem- og arbejdssted for forskere, studerende og teknikere under Københavns Universitet 1953-1996. - Det er det eneste sted i Danmark, siger Julie Bouchet, der er leder af det oplevelsescenter, som Holbæk Kommune har opbygget på Brorfelde Observatorium.

På jagt efter mørke

Det var netop søgen efter mørke, der i 1950'erne fik astronomerne fra Københavns Universitet til at søge ud. For efterhånden var der for meget lysforurening til at se ordentlig på stjernehimlen fra observatoriet på Østervold - afløseren for Danmark allerførste observatorium i Rundetårn.

- Man fik allerede ideen til et observatorium uden for København i begyndelsen af 1900-tallet, men der gik 50 år, før det var en realitet. Professor Strömgren blevet meget inspireret af den amerikanske campus, hvor studerende og forskere bor ved universitet. Han sendte sin betroede medarbejder Kjeld Gyldenkerne ud at lede efter det bedste nattemørke på Sjælland, fortæller Julie Bouchet.

I 1953 stod de første bygninger tegnet af arkitekten Kaj Gottlob klar.

- Nogle af verdens bedste måleinstrumenter er blevet udviklet og bygget her. Man har opdaget over 100 astroider herude, men det man er allermest kendt for er at have udviklet nogle af verdens bedste måleinstrumenter. Det er ikke bare astronomen eller astronauten, som er stjernen, det er også håndværkeren, fortæller Julie Bouchet.



Inde i observatoriet står stadig Danmarks største teleskopet, der blev taget i brug i 1965. Foto: Joe Kniesek

Fjerne galakser »Julestjerner« var med til at give oplevelsescentret medvind, da det åbnede. I dag er her endnu mere at komme efter - lige fra en udstilling om månelandingerne til et spejlrum, der effektfuldt giver illusionen om det uendelige rum.

Når man går op ad vejen mod de karakteristiske observatorie-kupler, er der mange gode grunde til stop, for flere af de tidligere forskerboliger er åbne for besøgende. Her er bl.a. museumsrum med 1950'er-møblement og videohistorier med forskerne, den mange årige køkkendame og Thomas Gyldenkerne, der havde sin barndom på observatoriet.

Carlberg Meridiankredsen står ikke længere i kuplen, hvor teleskopet i 30 år hver nat målte stjernernes position. Det blev flyttet til La Palma - en af de kanariske øer, da ESO, European Southern Observatory, blev dannet.

Men i en af de andre kupler står det store Schmidt-teleskop, i dag med nyt og kraftigere stjernekamera og navnet Discovery.

- Det er Danmarks bedste teleskop. Det kan tage billeder af himmellegemer, der er over 12 millioner lysår væk, og Brorfelde er stadig det bedste sted at se på stjerner herhjemme, siger Julie Bouchet.

Sande historier Wikke og Rasmussens »Julestjerner« rummer en del referencer til begivenhederne i tiden efter, at Københavns Universitet i 1996 havde opgivet de astronomiske observationer i Brorfelde og i 2009 også helt droppede at bruge stedet.

- Når »Vera Grus« taler om guldet i bakken, så er det jo ikke taget ud af den blå luft. Her er mange grusgrave i området, og da universitet satte området til salg, var folk heromkring rigtigt nervøse. De samledes i foreningen Brorfeldecentret. Det var dem, der fik ideen om et oplevelsescenter og ansøge om at få området fredet. Først derefter kom kommunen med, og i 2014 åbnede vi, siger Julie Bouchet, der håber, at julekalederen vil give endnu flere besøgende.