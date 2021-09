Se billedserie Brødrene Jakob og Morten Brøndsted Poulsen fortalte om, hvordan de driver deres mange cafeer, der hedder Cafe Korn. Foto: Kenn Thomsen

Brødre med cafekæden, Cafe Korn: Det vigtigste er vores DNA

Sjælland - 07. september 2021 kl. 18:29 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Sjælland: DNA er et helt centralt element for en virksomhed.

Det mener i hvert fald brødrene Jakob og Morten Brøndsted Poulsen, der var på scenen ved Sjællandske Mediers jubilæumskonference for at give et indblik i den café-virksomhed, de to har opbygget henover en kort årrække.

På godt fire år har de skabt en cafékæde på otte forretninger på Sjælland og Fyn, og snart er der ti butikker.

Det til trods for, at corona har ramt hårdt og brutalt hele to gange.

Men inden da gik det godt.

Rigtig godt.

Og det skyldes ikke mindst, at de to brødre satte meget energi ind i at skabe en DNA, som medarbejderne kunne identificere sig med.

- Vi satte os ned og snakkede om, hvordan man kommunikerede til unge medarbejdere. Og vi så, at vi skulle gøre noget anderledes. Der skulle have fest og fart på. Vi skal bygge DNA, bygge en virksomhed, vi og de er glade for at arbejde i, lød det fra brødrene.

Anderledes rekruttering

Samtidig greb de to rekrutteringsprocessen lidt anderledes an, da de besluttede at åbne deres café i Odense.

- Vi lagde et par opslag op på Facebook og fik 400 tilbagemeldinger. Så sendte vi en mail ud til alle og skrev, at de var inviteret til en eksklusiv introduktion sammen med nogle andre. Der mødte 100 op, så havde vi sorteret de første 300 fra. Så fortalte vi om opgaverne, og så var der otte tilbage, lød det med smil fra brødrene på scenen.

Men på den måde fik de fat i de medarbejdere, der var indstillede på at arbejde og som kunne bruges.

Og arbejdet med at opbygge DNA fortsatte. 11. januar 2020 holdt virksomehden deres første årsfest for alle medarbejderne. En stor succes. Men nedturen kom buldrende ude i fremtiden, og den var ikke sjov...

Man går lidt i stå

For 11. marts, samme dag som de to brødre underskrev aftale om lokaler til deres ottende café i Helsingør, lukkede Danmark ned.

Og det var en barsk omgang, for som en forretning, der kræver fysiske kunder, blev Korn naturligvis ramt hårdt.

- Når man er den type virksomhed, som vi er, så går tingene altså i stå. Og så løber man tør for penge, fortalte Jakob og Morten Brøndsted Poulsen.

Men alt var ikek tabt. For gode folk havde deres ryg.

- At have erfarne mennesker bag sig er godt. Vores far har været selvstændig siden 1987. Han har været en kæmpe styrke. Og i den situation vil man gerne høre fars gode råd. Og der er en verden bagefter. Så vi forhandlede med kreditorer, søgte hjælpepakker og kom op i gear igen henover sommeren.

DNA igen

Anden nedlukning ramte omkring jul, men her var Café Korn allerede ramt af omsætningsnedgang. Og værre, virksomhedens DNA var svundet ind, fordi mange unge havde forladt virksomheden for at læse videre. Det er umuligt at undgå den slags, fastslog brødrene, ser det som den helt store udfordring ovenpå corona.

For kæden er kommet langt bedre gennem anden nedlukning, bladt andet takket være en to go-koncept, der nu bliver yderligere udviklet og også skal eksistere, slevom folk kommer ud igen, når corona ikke længere er centralt i samfundet.

Derfor er Jakob og Morten Brøndsted Poulsens store udfordring især tre ting:

- I dag er vores DNA næsten forsvundet. Vi har personalemangel og ustabile råvarepriser. Men vi har masser af kunder, så det er godt, lyder det fra brødrene.

Og med opbakning fra deres ledergruppe skal de to nu i gang med at bygge. Ikke kun den 10. café, der kommer i Trekroner ved Roskilde. Men genopbygge virksohedens DNA, så café Korn igen kan blive et godt sted at være og en sjov virksomhed at drive og drifte.

Daglig drift lader de dog mellemledere om.

- Vi skal ikke drifte, det er andre gode til. Vi skal genopbygge DNA - og det bliver sjovt, lød det fra Jakob og Morten Brøndsted Poulsen.

