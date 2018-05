BroBizz runder en million kunder

Sjælland: Den lille dims i forruden, der gør, at man kan køre hurtigere gennem betalingsanlægget over Storebælt såvel som ved flere færgeoverfarter og i flere lufthavne, er populært blandt private bilister og erhvervsvirksomheder. Ifølge Brobizz A/S har selskabet nu sendt over en million BroBizz-enheder ud til privat-og erhvervskunder. Ud over betalingsanlæg i Danmark kan Brobizz bruges over 55 steder i Skandinavien. I de kommende år er hensigten at brede tjenesten ud i hele Europa.