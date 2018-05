Send til din ven. X Artiklen: Bredt teleforlig: Kunne være mere konkret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bredt teleforlig: Kunne være mere konkret

Sjælland - 18. maj 2018 kl. 10:18 Af Søren Schaadt Larsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag eftermiddag blev det nye teleforlig offentliggjort. Teleforliget skal sikre, at Danmark fortsat er blandt de bedst dækkede lande og med helt fremme teknologisk, når det kommer til internetdækning. Men selvom ambitionen er god, så mangler der noget, når det kommer til konkrete initiativer, som skal sikre målet, som blandt andet hedder, at samtlige landets virksomheder og hustande i 2020 skal have hurtigt bredbånd.

- Man holder meget fast i at udviklingen skal være markedsdrevet. Udfordringerne ved at have et markedsdrevet udvikling er, at der er steder, hvor der ikke er et marked, siger IT-ekspert Torben Rune.

Det er specielt tyndt befolkede områder, hvor der ikke er et marked for teleselskaberne, og det forsøger man i forliget at dække ind, ved at udlodde flere penge til bredbåndspuljen, så den nu i alt kommer op på 100 millioner kroner i 2018. Det er lige så meget som i 2017, hvor pengene rakte til at tilslutte 3882 husstande på landsplan, hvor mellem 70.000 og 80.000 hustande lige nu mangler hurtigt bredbånd på Sjælland.

Alle er med i forliget

Alle Folketingets Partier er med i forliget, og hos Venstre erkender folketingsmedlem og 2. næstformand i Region Sjælland, Jacob Jensen, glæder sig over, at der nu er en aftale:

- Overordnet set er det supervigtigt, at vi får et forlig, som sætter skub i den udvikling, som vi har brug for, så alle kan få hurtigt bredbånd, forklarer han og fortæller, at forliget kun er et skridt på vejen til at opnå fuld dækning.

- Det er ikke et mål, som er nået endnu, men et vi skal arbejde videre med. Om aftalen er ambitiøs nok? Det er et spørgsmål om, hvad der er politisk muligt nu, og om vi når det, vi gerne vil; og det er det jo ikke nok, så længe vi ikke er nået i mål, siger Jacob Jensen.