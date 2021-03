Bredbåndspuljen er flere gang været sendt på vej i graven. Men puljen lever også videre i 2021. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bredbåndspulje klar igen: Målrettes mod landdistrikter

Sjælland - 22. marts 2021 kl. 07:21 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Bredbåndspuljen for 2021 kommer kommer i højere grad end tidligere til at blive for de adresser i tyndt befolkede områder med lange udsigter til bredbånd og hvor der ikke er noget alternativ i form af mobil bredbåndsdækning.

Det viser en ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen over kriterier for at søge om tilskud fra puljen i år, som netop er lagt op på hoeringsportalen.dk

Det maksimale tilskudsbeløb pr. adresse i projekterne bliver sat op fra 100.000 kroner til 125.000 kroner, og samtidig ændres det såkaldte pointsystem, som projekterne vurderes efter.

Blandt andet sættes grænsen for, hvornår et projekt får maksimalt antal point for sin størrelse sænkes fra 50 til 30 adresser. Småøer, der ikke er forbundet med fastlandet via en bro får ekstra point.

Samtidig lempes grænsen for, hvor gode - eller dårlige - internetforbindelser adresserne må have i forvejen, når de søger.

Indtil nu har det ikke været muligt at søge, hvis bare én adresse i projektet i forvejen havde en internetforbindelse, der overstiger 10/2 mbit/s. Det lempes nu til, at 5 procent af adresserne i projektet kan have.

Til gengæld trækker det fra i år nedad for ansøgerne, hvis de har en relativt god mobildækning og dermed et alternativ i foirm af mobilt bredbånd.

Der er 100 millioner i puljen i år, og ansøgningsrunden ventes at åbne efter pinse. Det vil sige fra den 25. maj og frem.

Læs mere på hoeringsportalen.dk eller Energistyrelsens hjemmeside ens.dk