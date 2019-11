Kravene i bredbåndspuljen er så stramme, at det reelt ikke er muligt at lave projekter med mobilt bredbånd - der ville give langt flere adresser bredbånd, end hvis man skal grave fiber ned, lyder det fra it-firma og professor. Foto: Scanpix.

Bredbåndspulje: It-firma og professor undrer sig

Det kan blive rigtig dyrt, at få gravet og lagt fibernet ud til de sidste huse, gårde og virksomheder i landets tyndt befolkede områder, der i dag mangler en hurtig internetforbindelse. Faktisk kunne man få bredbånd ud til langt flere adresser for de samme penge, hvis man i højere grad satsede på, at nå ud til de sidste adresser med mobilt bredbånd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her