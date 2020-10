Udrulningen af bredbånd og fibernet går hurtigt i disse år. Men om fem år vil en til to procent af alle adresser - svarende til 26.000-31.000 adresser - stadig være afskåret fra en lynhurtig bredbåndsforbindelse. Pressefoto: Fibia.

Bredbåndsanalyse: Ikke alle har råd til at blive koblet på

Sjælland - 06. oktober 2020 kl. 12:07 Af Tomas Revsbech

Det er ikke kun gamle fru Hansen ude på landet, der takker nej, når teleselskaberne kommer forbi med kabeltromlen og tilbyder lynhurtigt bredbånd eller fibernet.

En undersøgelse fra Region Nordjylland viser i hvert fald, at børnefamilier, hvor ældste familiemedlem er mellem 30 og 64 år, udgør cirka 45 procent af regionens adresser, der i dag ikke har adgang til en 100/30 mbit/s-forbindelse. Det fremgår af en fremskrivning af bredbåndsudrulningen i Danmark frem mod 2025, som Energistyrelsen har foretaget.

En oplagt forklaring kan være, at ikke alle børnefamilier kan se nytten i at få en hurtig og stor forbindelse. Et andet bud kan dog også være, at en række selskaber opkræver penge for at etablere bredbånd eller fibernet i området, skriver Energistyrelsen i fremskrivningen.

Pris en udfordring I nogle landområder med langt mellem adresserne kan man godt betale fra et par tusinde op til 3000-4000 kroner for få etableret en bredbånds- eller fibernetforbindelse.

»For nogle husstande i områder med store geografiske afstande kan købekraften ift. etablering af hurtigt bredbånd være en udfordring. En etableringsafgift på 3000-4000 kroner kan således opleves som en kraftig barriere«, skriver Energistyrelsen.

Styrelsen vurderer dog samtidig, at virksomheder, der står og mangler en hurtig bredbåndsforbindelse, typisk vil være villige til at betale mere for at blive koblet på.

Spørgsmålet er, om der er billigere, brugbare alternativer for de borgere og virksomheder uden for de store byer, der enten synes, at etableringsudgiften er for dyr, eller som bare har lange udsigter til at blive koblet på internettets motorveje.

Mobilt bredbånd - brugbart eller ej I dag er der over 100.000 adresser, der ikke har adgang til en fysisk bredbåndsforbindelse på 100 mbit/s download og 30 mbit/s upload. Ifølge Energitilsynet har 40 procent af dem faktisk i dag adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med mindst samme hastigheder.

Men spørgsmålet er, om det er et brugbart alternativ:

Ifølge Energistyrelsen vil den reelle hastighed, som brugeren oplever, ofte være lavere end lovet.

Eksempelvis fordi der er andre brugere, der benytter samme mast, eller fordi der står træer imellem sendemast og modtager, der forstyrrer signalet.

»Brugere af mobilt bredbånd kan derfor ikke være sikre på, at de nævnte hastigheder også altid vil være de faktiske hastigheder. Det kan derfor ikke konkluderes, at adresser med adgang til eksempelvis mindst 100 Mbit/s download har adgang til så god en forbindelse, at der ikke er behov for højhastighedsforbindelse via fastnettet«, skriver Energistyrelsen.