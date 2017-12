Foto: Jens Wollesen.

Bredbånd: Her får de hjælp på Sjælland

Sjælland - 13. december 2017 kl. 13:07 Af Tomas Revsbech og Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni bredbåndsprojekter i Roskilde, Lejre, og Næstved samt et i Høje Taastrup får støtte fra regeringens bredbåndspulje i 2017. Det skriver DAGBLADET.

I alt 1222 husstande i de tre kommuner har tilsammen fået 35,4 millioner kroner i støtte. Projektet i Høje Taastrup kommune har fået knapt 675.000 kroner i støtte.

- Hurtigt bredbånd er vigtigt, hvis man skal fungere som familie. Det er meget svært at have børn, der eksempelvis er i gang med en ungdomsuddannelse, hvis der ikke er en ordentlig internetforbindelse, så de kan aflevere deres lektier. For slet ikke at tale om, hvis man skal drive en virksomhed i Danmarks landområder, siger en glad energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Blandt dem, der er glade, er Torben Nielsen fra Skullerup i Lejre Kommune, hvor i alt 64 husstande på to veje har fået støtte:

- Det her betyder rigtig meget for os. Indtil nu har folk ikke kunnet arbejde hjemmefra. Det har hakket, når man skulle streame serier via nettet, og når potentielle huskøbere har spurgt til bredbånd, har folk måttet svare, at det ikke var så godt. Men om et års tid, så bliver det rigtig godt, siger han til avisen.

To projekter i Roskilde har også fået støtte, men bagmændene bag det ene projekt i Grundejerforeningen Kastaniehøj, overvejer at sende deres støttekroner retur, da grundejerforeningen også er med i et projekt i Roskilde Nord/Østrup, der også har opnået støtte.

Her er listen over projekter i Region Sjælland, som Klima-, Bygnings- og Energi-ministeriet har tildelt støtte.

n Lejre: Avlsmosevænget og Skullerupvej Fibernet; Rye, Jenslev og opland.

n Roskilde: Kastaniehøj Bredbånd; Roskilde Nord/Østrup.

n Næstved: Myrup, Rettestrup, Lov Sønderskov; Ravnstrup/Gødstrup Bredbånd; Spjellerup-1; Spjellerup-2; Størlinge/Bøgesø Bredbånd.

Desuden har et bredbåndsprojekt i Stærkende i Høje Taastrup fået støtte.

