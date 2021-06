I 2013 begyndte Forsvaret at måle efter PFAS-stoffer, som PFOS er en del af. Siden har man fundet PFAS over grænseværdierne på Beredskabsstyrelsens arealer i blandt andet Næstved, Ladby og Hedehusene. I dag er PFAS udfaset i Forsvarets brandsum. Billedet her er taget i Næstved i 2020. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Brandskum i grundvandsprøver på Forsvarets arealer

Sjælland - 08. juni 2021

Det er ikke kun lokale brandvæsners og beredskabers brandøvelser, der har bidraget til forureninger med de giftige fluorstoffer PFaS- herunder PFOS - i Korsør og andre steder i landet.

Også Forsvaret har gennem årtier afholdt brandøvelser med PFAS-holdigt brandskum på flyvestationer og på Beredskabsstyrelsens arealer rundt om i landet. Og det har ikke været uden konsekvenser.

Således er der fundet giftige flourstoffer over de danske grænseværdier i grundvandsprøver på 15 ud af 30 undersøgte ejendomme siden 2013. Heriblandt på Beredskabsstyrelsens to arealer i Næstved - henholdsvis i selve Næstved og i Ladby nordvest for byen - samt på Beredskabsstyrelsens areal i Hedehusene. Det oplyser Forsvarets Ejendomsstyrelse til Sn.dk.

- Fundene er selvfølgelig bekymrende, fordi det er stof, der er menneskeskabt og som ikke nedbrydes naturligt. Men når det er sagt, så er koncentrationerne her så lave at det ikke umiddelbart giver anledning til bekymring, siger Maren Kann Hostrup, faglig leder i Miljøsektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

I Næstved og Ladby er der fundet henholdsvis 0,18 og 0,5 mikrogram PFAS-stoffer pr. liter. I Hedehusene er der ved en enkelt måling fundet helt op til 4,7 mikrogram pr. liter. Det danske kvalitetskriterium - eller grænseværdi - er på 0,1 mikrogram PFAS-forbindelser pr. liter.

PFAS og PFOS på Forsvarets ejendomme på Sjælland Beredskabscenter Sydsjælland i Næstved: Fund af PFAS-værdier på 0,18 mikrogram pr. liter.

Ladby Øvelsesplads: I en vandboring er der fundet PFAS-værdier på 0,52 mikrogram pr. liter. I De resterende boringer har fundene været under grænseværdien.

Beredskabsstyrelsens plads i Hedehusene: Flere boringer har vist PFAS over grænseværdien, heraf en PFAS-værdi er 4,7 mikrogram pr. liter i en enkelt boring ved pladsens brandøvelsesplads i 2017. I øvrige boringer tættere på nærliggende grundvandsboringer er der i et enkelt tilfælde fundet PFAS-værdier på grænseværdien 0,1 milligram pr. liter i 2017. Øvrige boringer har vist lavere værdier.

På Antvorskov Øvelsesplads i Slagelse er der konstateret PFOS-værdier på 0,68 mikrogram pr. kg. jord ved en masse-stikprøve, men ikke PFAS i den vandprøve, der blev udtaget.

Undersøgelser på Høvelte kaserne ved Sjælsmark i Nordsjælland har ikke vist spor af PFAS.

Det er kommunerne, der er kontrolmyndighed i forhold til at vurdere, om PFAS-fundene er bekymrende eller ej. Og både i Hedehusene og i Næstved har fundene altså ikke givet anledning til, at kommunerne er blevet bekymrede.

Styrelsen har dog fundet op til 1511 mikrogram pr. liter i en grundvandsprøve ved en af Forsvarets Flyvestationer ved Aalborg. Altså over 15000 gange større end grænseværdien.

Hvor farlig den er, er man stadig ved at blive klogere på, fortæller Maren Kann Hostrup.

Langt i kortlægning Forsvarets Ejendomsstyrelse er dog ret langt i sin kortlægning, sammenlignet med landets kommuner og regioner, og Forsvarsministeriet har netop lanceret deres Grønne Handleplan 2021-2025. Her er der blandt andet lagt op til at igangsætte pilotforsøg med at rydde op efter PFAS-forureningerne. Mens resten af Danmark stort set ikke havde hørt om PFAS blev Forsvarets Ejendomsstyrelse nemlig allerede i 2012 gjort opmærksom på, at brandslukning kunne give forureninger med de giftige fluorstoffer. I 2013 begyndte man så at kortlægge og undersøge for PFAS.

- Og det viste sig desværre ret hurtigt, at der var et problem her, fortæller Maren Kann Hostrup.

Pilotprojekterne med oprensning er dog stadig på et ret tidligt stadie. Blandt andet fordi brandskum-forureningerne indeholder op imod 20 forskellige fluorstoffer.

- I og med, at der er så mange forskellige stoffer, er det vanskeligt at rense op og gøre det på den rigtige måde, så vi får alle fluorstofferne med. Så opgaven bliver at designe oprensningen, så vi sikrer, at alle stofferne kommer med på én gang, siger Maren Kann Hostrup.