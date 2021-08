Brandfolk måtte hente et specialkøretøj ind fra Gentoft og evakuere naboer, mens andre måtte lukke døre og vinduer, da batteriet i en hybridbil for nylig brød i brandi en carport i Sorø. Risikoen for brande i elbiler er lavere, end i benzin- og diesel-biler. Til gengæld er brande i elbil-batterier meget svære at slukke, ligesom de udvikler giftig røg. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Brandsikkerhed for elbiler granskes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Brandsikkerhed for elbiler granskes

Sjælland - 12. august 2021 kl. 06:07 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Er brandsikkerheden i carporte, parkeringskældre og beboelsesejendomme god nok, når det kommer til risikoen for farlige brande i el- og hybrid-biler?

Det skal en ny analyse under Indenrigs- og Boligministeriet nu afdække.

En farlig brand i en hybridbil i Sorø forrige weekend, hvor naboer enten måtte evakueres eller lukke døre og vinduer, mens brandfolk måtte tilkalde et specialkøretøj fra Gentofte for at slukke branden i bilens batteri, har fået både Danske Beredskaber og Venstres folketingsmedlem Louise Schack Elholm til at efterlyse regler på området.

Men myndighederne er tilsyneladende godt klar over, at der er et problem.

I hvert fald oplyser Indenrigs- og Boligministeriet nu til avisen, at en styrelse under ministeriet - Bolig- og Planstyrelsen - i juni måned tog »initiativ til at få belyst reglerne« på området:

»Analysen har blandt andet til formål at afdække, om bygningsreglementets krav til eksempelvis garageanlæg i fornødent omfang tager højde for brandsikkerheden, hvis der opstår brand i el- og hybridbiler. Det er hensigten, at analysen skal medvirke til at afdække både eksisterende forhold samt forventede fremtidige forhold,« skriver Indenrigs- og Boligministriet til avisen.

Kom dog i gang

Det er uklart, hvornår analysen ventes færdig. Ifølge Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, er analysen dog helt overflødig:

- Det er positivt, at der er andre end os, myndighederne er gået i gang med at se på, om der kan gøres noget på området:

- Det er positivt, at andre gerne vil tage bestik af situation og se, hvad der kan være behov for. Men man behøver nu ikke for min og vores skyld sætte gang i en større analyse for at finde ud af om, der mangler regler. For det gør der, siger Bjarne Nigaard til avisen.

- Så hvis man kunne springe analyse-delen over og komme i gang med at finde løsninger på, hvordan reglerne skal se ud, så ville det være endnu bedre, tilføjer han.

Indenrigs- og Boligministeriet oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen, hvori blandt andre også de kommunale beredskaber og elbilbranchen har plads.

Arbejdsgruppen udgav for nylig en vejledning til beredskaberne for, hvordan man konkret håndterer en brand i elbil-batterier.