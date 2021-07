Danske brandfolk er forundrede over, at de ikke indkaldes til undersøgelser i forbindelse med brugen af brandskum med PFOS. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Brandfolk frygter PFOS-effekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandfolk frygter PFOS-effekt

Sjælland - 14. juli 2021 kl. 09:58 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Sagen om det potentielt kræftfremkaldende stof PFOS, der i mange år blev brugt i brandskum, får nu også danske brandfolk til at reagere.

De er bekymrende over den potentielle risiko, de har været udsat for, samt forundrede over, at de ikke, modsat en række borgere fra Korsør-området, bliver testet for de symptomer, der relaterer sig til stoffet.

Det fortæller formanden for Brandfolkenes Organisation, Keld Rasmussen, til Radio4 Morgen onsdag.

- Det har vi det temmelig stramt med. Vi forstår ikke, hvorfor vi bliver holdt ude på mange områder omkring det her, siger han.

Gået rundt i det Han fortæller, at brandfolk i mange år har været i kontakt med stoffet i forbindelse med brandslukninger og øvelser.

- Hvis man har været til en brand, hvor man har brugt det her syntetiske skum, så har man gået rundt i det. Og man har samlet ting op, der har ligget på jorden, fortæller Keld Rasmussen, der selv har oplevet nogle af symptomerne på PFOS-forgiftning.

- For en del år siden havde jeg forhøjet kolesteroltal. Det kan være kommet af andre årsager, men det er jo et af symptomerne ved PFOS og PFAS. Det er klart noget, man går og tænker over, om man er blevet ramt af det her. Og mange kolleger har fået konstateret cancer i bugspytkirtel og prostata, så det er noget, der rører os lige nu, siger han til radioen.

Vil screene alle Tommy Bækgaard Kjær, formand for Brandfolkenes Cancerforening, der netop beskæftiger sig med det meget høje antal kræfttilfælde blandt danske brandfolk, ønsker, at alle brandfolk indkaldes til undersøgelser.

- Vi vil have et decideret screeningsprogram, hvor man sundhedstjekker alle brandmænd i Danmark, vi er jo ikke så mange. Ikke kun for rester af PFOS, men også mange af de andre stoffer, brandfolk er i kontakt med. Hvor det giver mening, skal der testes for det og undersøges for de forskellige cancertyper, der er overrepræsentation af hos brandfolk, fastslår han over for Radio4 Morgen.

PFOS-sagen startede, da undersøgelser viste et meget højt indhold af stoffet i vand og jord omkring brandskolen i Korsør. Efterfølgende blev stoffet målt i meget store mængder i kalvekød fra dyr, der har græsset i området.

De omkring 200 personer, der har spist af kødet, er indkaldt til nærmere undersøgelser for at finde ud af, om de også har stoffet i sig.

Hør indslagene med de to brandfolk herunder: