Brætspil sælger under coronakrisen

Sjælland - 24. marts 2020 kl. 09:30

De mange restriktioner for at bekæmpe coronasmitte er i visse dele af detailhandlen ikke kun skidt. Flere forhandlere af brætspil oplever en kæmpe stigning i antallet af ordrer over nettet.

- Vores brætspilssalg er nærmest eksploderet, siger Jonas Cleemann, direktør i Faraos Cigarer.

Virksomheden sælger blandt andet brætspil, rollespilsudstyr, udklædningstøj og tegneserier og har butikker i København, Odense, Lyngby og Aarhus.

- Vores butikker plejer at stå for 75 procent af vores samlede salg, og det salg er næsten gået i stå. Til gengæld er vores nethandel tredoblet, siger Jonas Cleemann.

Tip til brætspil Daniel Steinaa, ejer af Fanatic:

»Gloomhaven« betegnes mange steder som verdens bedste brætspil. Det har alt i sig og er fyldt til randen med forskellige eventyr. Det er et kæmpe spil i den klassiske Dungeons & Dragons-genre.

»Codenames« er et godt spil for hele familien, hvor det gælder om at spionere og finde hinandens koder.

»Munchkin« er en parodi på de klassiske rollespil. Det er simpelt, og alle kan være med. Især Harry Potter-udgaven er populær. Vi har solgt 80 eksemplarer af det de seneste to uger.

Morten Petersen, butikschef hos Faraos Cigarer:

»Pandemic« er – måske ikke så overraskende – meget populært. Det er et spil, som handler om at samarbejde om at udrydde sygdomme.

»Ticket to Ride Europe« har også fået en opblomstring. Det handler strategi og geografi – og måske er der også noget afsavn og udlængsel i denne periode, hvor vi ikke kan komme så meget ud at rejse.

Jeg vil også gerne anbefale »Carcassonne«, som er forholdsvist nemt at gå til, kan spilles af hele familien – og hele tiden giver nye udfordringer. Det samme billede gør sig gældende hos Fanatic, som primært sælger spil og udstyr til rollespil og brætspil.

Derudover arrangerer Fanatic en del kurser og liverollespil for virksomheder, skoler og institutioner, og har butikker i henholdsvis Roskilde og Næstved.

- Vores onlinesalg er næsten tredoblet på få uger, siger Daniel Steinaa, ejer af Fanatic.

Han mærkede med det samme en reaktion, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag den 11. marts meldte ud, at man ugen efter ville lukke skoler og institutioner og opfordrede folk til at arbejde hjemmefra.

- Det var ret vildt. Dagen efter var der kø uden for vores butikker om morgenen. Vi havde simpelthen årets bedste omsætning den torsdag. Normalt sælger vi fire-fem brætspil på en dag. Den torsdag solgte vi over 100, fortæller han.

Fremgangen i salget af brætspil udligner dog langt fra den normale indkomst i butikkerne hos Faraos Cigarer og Fanatic.

- Der er nærmest helt lukket ned for store dele af vores forretning. Der er jo ingen, der kommer og køber udklædningstøj i øjeblikket. Det samme er tilfældet med vores tegneserier, siger Jonas Cleemann fra Faraos Cigarer.

Kan klare seks uger mere Hos Fanatic prøver Daniel Steinaa at holde humøret oppe, men kan også sagtens se, hvor det bærer henad, hvis coronakrisen fortsætter lang tid endnu.

- Vi har fået aflyst alle vores events de kommende tre måneder. Det er indtægter for cirka en halv million kroner.

Derudover taber vi cirka en halv million kroner hver måned, vores butikker holder lukket. Så det her kan hurtigt komme til at koste os, siger han.

Daniel Steinaa nævner samtidig, at Fanatic pt. har økonomi til at holde sig lige præcis oven vande i yderligere seks ugers tid, og kommer med følgende opfordring til regeringen.

- Stol på os og giv alle os selvstændige en håndsrækning, for eksempel på 20.000 kroner om måneden de næste to måneder i stedet for at tvinge os til at fyre medarbejdere, opfordrer han.

- Jeg har været selvstændig i 16 år, og min erfaring siger mig, at de tiltag, som regeringen har sat i værk, ikke får den ønskede effekt. Hverken lån eller udskydning af skat og moms vil virke. Det, der er brug for lige nu, er kort sagt en tilførsel af penge, siger Daniel Steinaa.

Foreløbig kan han dog se, at både nethandel og salget af brætspil er i fremgang.

- Vi er selvfølgelig begyndt at se på, hvordan vi kan bruge den stigende interesse for brætspil fremadrettet. Måske kan man samle folk online og spille sammen. Vi arbejder også på at arrangere et Fanaticon til efteråret, hvor folk blandt andet kan medbringe deres brætspil og komme og spille med en masse andre. Forhåbentlig kan vi bruge det her til noget - også efter krisen, siger Daniel Steinaa.