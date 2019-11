Flere kommuner hæver skatten for at få råd til velfærd. Men da andre kommuner ikke sænker skatten tilsvarende bryder kommunerne under ét det skatteloft, som den daværende VK-regering indførte i 2001. Foto: Sarah Marie Winther.

Borgmestre vil selv kunne skrue på skatten

Sjælland - 15. november 2019 kl. 09:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal af borgmestrene i Region Sjælland og Region Hovedstaden vil af med kommunernes skatteloft.

Det viser en rundspørge som Altinget.dk har lavet blandt landets borgmestre.

Spørgsmålet er relevant, fordi borgerne i Roskilde, Greve, Rudersdal og Allerød Kommuner ligesom borgere i seks af landets øvrige kommuner vil opleve skattestigninger til næste år.

Straffes for skattestigning Skatten hæves for at sikre penge til velfærd. Men det betyder samtidig, at landets kommuner under ét får et skattesmæk på 300 millioner kroner, fordi der ikke er tilstrækkelig med andre kommuner, der sænker skatten tilsvarende.

Det skyldes netop det kommunale skatteloft, som skal sikre, at skatteyderne under ét ikke kommer til at betale mere i kommuneskat.

Men det skal der laves om på, mener 14 ud af 22 borgmestre, der har svaret i undersøgelsen.

Sådan svarer borgmestrene... Borgmestre i Region Sjælland og Region Hovedstaden, der enten er helt eller delvist enige i, at det kommunale skatteloft og den tilhørende økonomiske straf bør afskaffes:

S: 9

V: 1

K: 2



Hverken eller:

V: 4



Helt eller delvis uenige:

V: 2

L: 2



22 ud af 46 borgmestre i de to regioner har deltaget i undersøgelsen.



Kilde: Altinget, der ikke ønsker at offentliggøre navnene på hvilke borgmestre, der har svaret hvad i rundspørgen. Borgmestre i Region Sjælland og Region Hovedstaden, der enten er helt eller delvist enige i, at det kommunale skatteloft og den tilhørende økonomiske straf bør afskaffes:Hverken eller:Helt eller delvis uenige:22 ud af 46 borgmestre i de to regioner har deltaget i undersøgelsen. Utilfreds? Vælg nogle andre De erklærer sig enten »helt enig« eller »delvist enig« i, at man bør afskaffe det kommunale skatteloft og den tilhørende økonomiske straf, hvis loft overskrides.

Blandt dem er Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune (S).

Han mener, skatteloftet »svækker demokratiet«.

- Hvis borgerne gerne vil betale lidt mere for den lokale velfærd, hvorfor pokker skal de lokale politikere så ikke have mulighed for at beslutte det? Hvis det bliver for dyrt, vælger borgerne jo nogle, som vil sætte skatten ned, siger han til Altinget.

Overvægt af S-borgmestre Der er en klar overvægt af S-borgmestre, der ønsker skatteloftet afskaffet. Men også enkelte V-borgmestre samt et par konservative ønsker, at det kommunale skatteniveau bør bestemmes lokalt.

- Det er en del af det kommunale selvstyre selv at have råderet over de kommunale indtægter og udgifter. Derfor mener jeg, at kommunerne selv skal kunne fastsætte et skatteniveau, siger Morten Slotved (K), der er borgmester i Hørsholm Kommune, til Altinget.

Fire borgmestre i Region Sjælland og i Region Hovedstaden erklærer sig »hverken enig eller uenig«.

Yderligere fire erklærer sig enten »delvis uenig« eller »helt uenig« i, at skatteloftet og sanktionerne, bør fjernes.

I alt 49 borgmestre på landsplan har svaret i undersøgelsen.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har ikke ønsket at udtale sig til Altinget om borgmestrenes kritik af det kommunale skatteloft.