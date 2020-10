Om fem-ti år vil der stadig være en restgruppe af husstande, der ikke har hurtigt internet, fordi det er for dyrt for bredbåndsselskaberne. Det må staten gøre noget ved, mener regionsrådsformand og borgmestre.

Borgmestre og regionsrådsformand appellerer til regeringen

Staten bør være med til at betale for bredbånd til digitalt »udsatte« adresser, lyder budskabet fra regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og de sjællandske borgmestre.

Det er bekymrende, at regeringen lægger op til at sløjfe bredbåndspuljen.

De tre appellerer på vegne af regionen og de 17 kommuner i Region Sjælland til regeringen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) om at huske på de cirka 26.000-31.000 danske husstande, som ifølge en fremskrivning fra Energistyrelsen ikke ser ud til at være omfattet af hurtige bredbåndshastigheder i midten af 2020'erne, når 98-99 procent af landets husstande forventes dækket af bredbånd.

Energistyrelsen anslår, at 5.500-6.000 adresser i Region Sjælland vil være en del af restgruppen, som bredbåndsselskaberne ikke regner med at tilbyde bredbånd.

I et åbent brev til Dan Jørgensen slår Knudsen, Hörup og Rasmussen fast, at de er overrasket over, at regeringens finanslovsforslag ikke afsætter penge til bredbåndspuljen, for de er bekymrede over den forventede nationale udrulningsplan, fordi den ikke indeholder statslig medfinansiering.