Borgmestre i forgæves opråb til ministre: Placér erhvervsklynge i Region Sjælland

Sjælland - 03. oktober 2020

Region Sjælland er den region i landet, der kæmper mest med produktiviteten, med eksporten og og med mangel på digitalisering. Skal det billede vendes er der brug for, at en af landets nye videns- og erhvervsklynge placeres i regionen.

Sådan lyder budskabet i et brev, som borgmestrene Niels Hørup fra Solrød (V) og Carsten Rasmussen fra Lejre (S) for nylig sendte til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) på vegne af de 17 kommuner i Region Sjælland. I brevet udtrykker borgmestrene, henholdsvis formand og næstformand for de 17 kommuners fælles forum KKR Sjælland, bekymring over, at Region Sjælland stod til at gå glip af de 14 nye erhvervsklynger, som blev præsenteret fredag. »Det vil være meget svært for os at forklare, at det politisk ikke er fundet relevant at placere klynger i Sjællandsregionen«, skriver borgmestrene afslutningsvis i brevet.

Borgmestrenes bekymring har siden vist sig at være berettiget. Da de 14 klynger blev præsenteret fredag, var ikke en eneste af dem placeret i Region Sjælland.

Men det har en naturlig forklaring, lyder det nu fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Der har simpelthen ikke været nogle af de 14 ansøgere, der nu er blevet godkendt som klynger, der har ønsket at placere deres hovedsæde i Region Sjælland.

- Jeg har ikke haft direkte kontakt med ansøgerne og derigennem påvirket tingene. Jeg kan så at sige kun sige ja eller nej til de samlede ansøgninger, siger ministeren til Sn.dk.

Tidligere i sommer, da det viste sig, at de fleste ansøgere ville placere deres nye klyngehovedsæde i hovestadsområdet, slog ministeren ellers bremserne i og opfordrede til, at ansøgerne spredte sig mere ud i landet.

- Den appel blev der lyttet til. De endelige ansøgninger fordeler sig bedre, og overordnet set ser tingene bedre ud. Men jeg vil holde et skarpt øje på, hvordan det her udvikler sig og kommer til at fungere. Jeg er ikke færdig med at se på, hvad vi kan gøre for Region Sjælland på det her område, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Seks af 14 videns- og erhvervsklynger kommer til at ligge i Region Hovedstaden, mens resten kommer til at ligge i Odense, Aarhus, Aalborg, Herning, Sønderborg, Karup og Struer.

Egentlig var der heller ikke en eneste af de cirka 46 underafdelinger og filialer til de 14 klyngehovedsæder som får plads i Region Sjælland.

I løbet af fredagen er det dog kommet frem, at klyngen for byggeri og anlæg, der får hovedsæde i Albertslund, får to underfilialer i henholdsvis Næstved og i Horslunde ved Maribo.

Det oplyser Poul Erik Lauridsen, administrerende direktør i organisationen Gate 21, der er hovedpartner bag bygge- og anlægs-klyngen, til Sn.dk:

- Vi kender ikke den endelige økonomi i projektet endnu. Men umiddelbart er der lagt op til, at vi placerer to årsværk i Næstved, mens vores to ansatte i Horslunde også vil tage den her opgave ind, siger Poul Erik Lauridsen, der forventer, at der i alt bliver 12-15 årsværk tilknyttet den nye klynge.