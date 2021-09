Borgerne orker ikke valgmøder

Der er næppe fare for overfyldte lokaler eller at arrangørerne løber tør for kaffe og andre drikkevarer til de kommende vælgermøder forud for regionsråds- og kommunalvalget den 16. november. En spritny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Constructive Institute, der arbejder på at udbrede konstruktiv journalistik, viser, at kun ni procent af vælgerne i regionen forventer at dukke fysisk på til et vælgermøde i forbindelse med kommunal-og regionalvalget. Derimod siger 76 procent klart nej.

Mest for pressen

Roger Buch mener, at der ikke er grund til at være bedrøvet eller bekymret på demokratiets vegne over tilslutningen til vælgermøder, men at det omvendt er vigtigt at holde fast i vælgermøder som mulighed.

- Vælgermøder er i dag for pressen, for at få lokale medier til at dække det. Derved kommer man ud til den almindelige borger. Men borgerne går glip af noget ved ikke at komme til vælgermøder. Man får meget ud af at se sin borgmester og andre politikere live - det kan jeg kun anbefale - det er hjælpende at høre mere end de to sætninger, der bliver gengivet i medierne. Partierne har erkendt udviklingen, og noget af det, man gør - også under det kommende valg - det er, at politikerne siger, at hvis vælgerne ikke vil komme til os, så må vi komme til dem.

- Derfor arrangerer de debatter på erhvervs- og gymnasieskoler, arbejdspladser, kulturinstitutioner. De folk, der kommer her, er ofte i tvivl, modsat dem, der kommer til vælgermøder, som i overvejende grad alligevel ville stemme på det parti, vis vælgermøde de dukker op til, siger Roger Buch.

Den største årsag til ikke at ville deltage i vælgermøder er, at vælgerne mener, at debatterne fokuserer for meget på konflikt og ikke på indhold (33 procent angiver dette). 31 procent af dem, der ikke vil deltage i fysiske debatter, angiver, at det er, fordi de allerede ved, hvad de vil stemme, mens 17 procent slet ikke er interesseret i politik.