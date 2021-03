En af forklaringerne på, at som Holbæk og Roskilde har succes med at tiltrække nye borgere er, at byernes størrelse giver et væld af muligheder og tilbud, som er attraktive. På billedet ses torvehandelen på Stændertorvet i Roskilde. Foto: Thomas Olsen

Boligsøgende danskere rykker til Sjælland

- Børnefamilier vil have mere plads, og fordi boliger i hovedstadsområdet er hamrende dyre, får det mange til at kigge mod de sjællandske kommuner, som også kan tilbyde natur og et lokalt foreningsliv. Det er også vigtige parametre for tilflytterne, der ved at flytte til sjællandske kommuner stadig er tæt på hovedstaden, siger han.