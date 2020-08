- Vi kan ikke behandle os ud af et samfund, der ikke fungerer, siger Mette Frederiksen (S). Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Børns sårbarhed løses ikke kun af psykologen

Sjælland - 27. august 2020 kl. 21:50

Det er ikke kun behandling, der skal træde til, når børn og unge rammes på psyken. Problemet med at et stigende antal af landets yngste danskere får behov for psykiatrisk hjælp, skal også anskues som et generelt samfundsproblem.

Sådan lød svaret til en kvindelig lægesekretær, der under statsminister Mette Frederiksens (S) besøg i Roskilde spurgte til regeringens syn på børne- og ungepsykiatrien.

- Vi må ikke tro, at vi løser alle børns problemer med, at de skal ind og tale med en psykolog, siger Mette Frederiksen.

Vi skal i højere grad blive klogere på, hvad der sker, inden unge får behov for professionel hjælp, mener hun.

- Der er ingen tvivl om, at vi har behov for at prioritere psykiatrien. Men det kan ikke stå alene. Der er en stor sårbarhed i vores tid, og det rammer især børn og unge. Vi er nødt til at tale om, hvorfor de er så sårbare, siger Mette Frederiksen.

- Vi kan ikke behandle os ud af et samfund, der ikke fungerer. Der er noget i vores samfund, der ikke er godt nok. Jeg tror, der er for meget, der er kastet op til fri afbenyttelse. Mulighederne er der, men der er for få rammer og vores forventning som forældre og samfund er for utydelige, siger Mette Frederiksen og rejser en bekymring for, hvordan et liv, hvor mobiltelefon og Ipad fylder meget, påvirker børn og unges hverdag og udvikling.

- Er det en sammenhæng mellem, at vi aldrig har haft så mange, der ikke trives, og at børn tilbringer så meget tid bag skærme, spurgte statsministeren retorisk.

Flere skal tvangsfjernes

Mette Frederiksen blev også spurgt til, hvad hun ville gøre ved tvangsfjernelse. Herren, som stillede spørgsmålet, mente, at der bliver tvangsfjernet for mange børn. Men det er statsministeren ikke enig i.

- Jeg har et øje på de børn, som i mine øjne burde blive anbragt hjemmefra. Jeg kender til for mange børn og unge, som ikke har et godt liv. Hvor mor og far får en chance til, selv om der er lavet underretninger. Vi skal styrke børns rettigheder til at sige, at de ikke vil hjem, mente »børnenes statsminister«, som Mette Frederiksen kalder sig selv.

