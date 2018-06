Børn tegner sig til bedre oplevelser

- Et iPad-gulv... lyder det forsigtigt fra 6-årige Emanuel Hovmand Geertsen da han skal fortælle, hvad der er vigtigt for ham.

»Hvad er vigtigt for dig?« er en kampagne, som TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder sammen om, og hvor patienter og pårørende 6. juni fik mulighed for at tegne og fortælle, hvad der er vigtigt for dem og deres oplevelse på stedet.