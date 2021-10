Børn har brug for opmærksomhed fra deres forældre, men denne kan blive forstyret af tabelts og telefoner. Foto: Børns Vilkår/pressefoto

Børn kan betale stor pris for forældres skærm(u)vaner

Sjælland - 12. oktober 2021 kl. 18:17 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Forældre til særligt mindre børn skal være opmærksomme på, hvor meget tid de bruger på digtale enheder som smartphones og tablets. For mens enhederne ikke er skadelige for barn eller forælder, så kan overdreven brug gå ud over barnets udvikling på sigt.

Det forklarer psykolog i Børns Vilkår Malene Angelo.

Hun understreger, at der mangler forskning på langtidseffekterne ved forældrenes skærmbrug under børnenes tilstedeværelse, men at man ved fra eksisterende forskning, at små bøn har brug for tilknytning til deres forældre, og at det er en væsentlig faktor for at børn kan håndtere udfordringer senere i livet.

- Digitale medier har en tendens til at fjerne vores opmærksomhed, og det kan nedsætte sensitiviteten over for børnenes signaler, hvilket vi ved på sigt kan påvirke børnenes tilknytning til deres forældre, og de kan få sværere ved at forstå sig selv og andre og begå sig i livet generelt. siger Malene Angelo.

En undersøgelse, som er gennemført af Userneeds A/S for Børns Vilkår, viste tirsdag, at 37 procent af forældrene til børn fra 0-6 år angiver, at de det seneste døgn har brugt mere end to timer på en skærm, mens de var sammen med deres børn, for eksempel mens de bliver puttet og på legepladsen.

Rystende udvikling Malene Angelo mener, at undersøgelsen decideret er rystende læsning på børnenes vegne, særligt i forhold til, hvordan de yngre forældre ifølge undersøgelsen bruger skærme i børnenes nærvær.

- Der er helt klart grund til bekymring, og jeg er ret rystet, når jeg ser, at 47 pct. af de 21-30-årige bruger to timer eller mere dagligt på digitale medier, mens deres børn er vågne og til stede. Det kan ikke andet end gå ud over de vigtige behov, som børn har for at blive støttet i trivsel og udvikling. sociale medier og digitale enheder har tag i os. Og jo yngre forældrene er, jo mere tid bruger de på skærmen, siger Malene Angelo.

Også Anders Colding-Jørgensen, adfærdspsykolog og forfatter til bogen 'Hov, et egern!' om digitale vaner, mener, at den nye undersøgelse er en kærkommen lejlighed til som småbørnsforælder at minde sig om vigtigheden af at være mentalt til stede, når man er sammen med sine børn.

- Hvis vi gerne vil have børn, der vokser op og bliver uge mennesker, der ved, at de er noget værd i sig selv og ikke skal være afhængige af at poste på sociale medier og så videre, så er det mens de er små, at vi skal vise, at opmærksomhed ikke er noget, du skal bede om, du får det, fordi det er dig, du er vigtigst, også når barnet ikke laver ballade eller slår sig, siger han.

Han understreger børn godt kan mærke, om de skal bede om opmærksomheden, fordi forældrene har fokus på noget andet.

- Hvis man parkerer sin opmærksomhed på sin telefon, går dit barn fra at være primær til sekundær i rummet. Du skal ikke overdrive din opmærksomhed på barnet, men barnet skal ikke systematisk have en fornemmelse af, at det der foregår på skærmen, er vigtigere end barnet, siger Anders Colding-Jørgensen.

Sådan kan du være mere til stede Vær påpasselig med din opmærksomhed og hvad du bruger den til. Du kan sætte et eksempel for dine børn ved at lave en ting ad gangen. Hvis du sidder med noget, der er vigtigt og skal ordnes, kan du sige ’Ikke lige nu, jeg sidder lige med telefonen/tablet. Jeg er hos dig om lidt.’ Det er bedre end at lade som om, at du hører hvad dit barn siger, mens du laver noget andet og egentlig ikke har fuld opmærksomhed på nogen af delene – hjernen kan ikke multitaske.



Træf beslutninger om, at du har tid, hvor du ikke tjekker arbejde, sociale medier eller andet på dine digitale enheder. Læg telefonen ind i et andet værelse, sæt nogle grænser for dit forbrug og vær bevidst om, hvorvidt det du skulle til at tjekke er vigtigt, eller om det kan vente. Når først du har telefonen eller din tablet fremme, så har de fleste en bestemt mængde ting, som de altid tjekker, du begynder måske at kommentere på opslag osv., og så går der tid med det, som du og dit barn ikke får igen.



Hvis du har gang i kommunikation, avler det mere kommunikation, begræns unødvendig kommunikation lige op til, at du skal være sammen med dine børn, for så vil din opmærksomhed være der, fordi du vil være optaget af, om du har fået svar på din mail eller opdatering på sociale medier. Barnet kan mærke, når du ikke er opmærksom.



Det skal ikke være sådan, at børn hele tiden skal bede om opmærksomhed. Det kan give dem en anden fornemmelse af, hvad de er værd. Vi er ikke dårligere forældre, men børn kan godt mærke, om de skal bede om opmærksomhed eller om du er opmærksom af dig selv.



Hvis I bruger meget tid foran skærmene til daglig, når I er sammen i familien, så prøv stille og roligt at lægge nogle andre vaner ind og gradvist reducere skærmtiden. Man kan ikke fra den ene dag til den anden lægge helt om, vær tålmodig og prøv eksempelvis at læse eller spille spil med dine børn i stedet for at autopiloten får dig til at tjekke din yndlingshjemmeside på telefonen.



Kilde: Anders Colding-Jørgensen