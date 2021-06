Bøn til husejere: Hjælp bierne - lad hækken stå lidt endnu

- Haveejerne vil gerne have snorlige hække, men de vil også gerne have bier til at bestøve havens frugttræer og bærbuske. En af de vigtigste ting for bierne er, at de skal have adgang til et varieret fødegrundlag gennem hele sæsonen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke klipper blomsterne væk, når planterne endelig blomstrer, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening, i en pressemeddelelse.