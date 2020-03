Bøn til coronabekymrede: Ring til hotline - Ring kun 112 eller til lægevagten, hvis du er syg

Telefonerne hos sundhedsfaglige personale på akutnummeret 112 og hos vagtlægernes i Region Sjælland bliver i stigende brugt at bekymrede borgere, der har spørgsmål om coronavirussen.

Derfor har præhospital direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen, en kraftig opfordring til borgere om kun at ringe 112 eller til lægevagten, hvis man er syg.

- Vi har i de seneste dage oplevet af en del mennesker ringer til de her akutnumre med helt almindelige spørgsmål. Derfor har jeg en bøn til befolkningen om, at man bruger Sundhedsstyrelsens særlige akutnummer, der er åbent døgnet rundt, hvis man har spørgsmål om coronavirus, men ellers ikke er syg, siger Benny Jørgensen.

Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland, har en bøn til borgerne om kun at ringe til lægevagten, hvis de er syge, eller til 112, hvis de er alvorligt syge eller tilskadekomne. Foto: Thomas Olsen.

Benny Jørgensen understreger, at er man blevet alvorligt syg eller kommet alvorlig til skade skal man selvfølgelig ringe 112.

- Hellere en gang for meget end for lidt, havde jeg nær sagt, siger Benny Jørgensen, der også understreger, at man i sagens natur bør kontakte lægevagten, hvis man er syg, der kræver råd og eventuel medicinering eller behandling.