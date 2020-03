Sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F har alle blodtapning og blodbanker. Men nu frygter bankerne en bølge af udeblivelser, efter bekymrede donorer har kimet bankerne ned med spørgsmål om coronavirus. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Blodbanker bekymret over corona-frygt: Risikerer at mangle blod

Sjælland - 13. marts 2020 kl. 14:04 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blodbankerne på sygehusene i Region Sjælland kimes ned af bekymrede donorer, der er bange for at blive smittet med coronavirus, når de møder op for at afgive blod. Og det vækker bekymring hos blodbankerne. De frygter, at der skal opstå i en situation, hvor man pludselig ikke har donorblod nok til kritisk syge patienter, eksempelvis kræftpatienter i kemoterapi.

Det fortæller ledende overlæge for blodbankerne i Region Sjælland, Keld Mikkelsen Homburg.

- Vores sekretærer var i går ved at drukne i opkald fra bekymrede donorer, som ikke tør møde op af frygt for smitte. Men det behøver folk ikke at være. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at man ikke bliver smittet, når man møder op hos os for at afgive blod, siger han.

Keld Mikkelsen Homburg understreger, at det på sin vis er fornuftigt at ringe, hvis man har symptomer eller på anden vis eksponeret.

- Men er man ikke syg og har en tid, så er vores bøn, at folk møder op. Vores blodlagre er ikke de største for tiden, og vi risikerer at stå i en situation, hvor vi mangler blod og må ud og skaffe det i andre regioner. Det vil være kritisk, siger han.

Afspritter alt Blodbank-chefen fortæller, at blodbankerne hver eneste time afspritter »alt, hvad personale og patienter kommer i berøring med«. Samtidig har man for at mindske eventuel smitterisiko indrettet sig, så der er færre donorer inde og få tappet blod ad gangen ligesom afstanden mellem donorerne er også større, end normalt.

SMS-opråbet til donorerne »Kære donor.



Vi mangler blod, også selvom der er coronavirusudbrud. Det er derfor vigtigt, at du kommer til tapning, hvis du er sund og rask. Du skal til gængæld undlade at komme i blodbanken, hvis du indenfor de sidste 2 uger selv har været syg, har rejst i lande med karantæne, eller har været i direkte kontakt med en person, der er smittet med coronavirus.



I så fald beder vi dig ændre din aftale på

www. Bloddonor.dk eller ringe på tlf. 56512222 for at få en ny tid.« »Kære donor.Vi mangler blod, også selvom der er coronavirusudbrud. Det er derfor vigtigt, at du kommer til tapning, hvis du er sund og rask. Du skal til gængæld undlade at komme i blodbanken, hvis du indenfor de sidste 2 uger selv har været syg, har rejst i lande med karantæne, eller har været i direkte kontakt med en person, der er smittet med coronavirus.I så fald beder vi dig ændre din aftale påwww. Bloddonor.dk eller ringe på tlf. 56512222 for at få en ny tid.« Samtidig har man bedt - og beder fortsat - folk, der har opholdt sig i risikoområder eller som på den ene eller anden måde er syge, om at udeblive fra en aftalt tid. De er i stedet blevet bedt om at booke en ny tid på et senere tidspunkt, når de er forventet symptomfrie. Det kan enten ske på blodbankernes hjemmeside eller pr. telefon.

Det er i øvrigt kun, hvis man er meget syg af coronavirus, at man potentielt kan smitte andre via blod, fortæller overlægen.

- Men hvis man er meget syg, så kommer man i sagens natur ikke ind og bliver tappet, siger han.

Falsk sms Keld Mikkelsen Homburg fortæller, at en årsag til frygten kan skyldes, at der muligvis er falske sms i omløb om, at blodbankerne aflyser tapningerne. Han kender kun til ét konkret tilfælde, men frygter, at der kan være flere falske sms i omløb:

- Jeg ved det selvfølgelig ikke. I det her konkrete tilfælde er det formentlig den pågældende donor, der er blevet udsat for noget »phishing«. For vi har ikke selv oplevet noget data- eller it-indbrud, siger Keld Mikkelsen Homburg.

