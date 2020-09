Det blå mindretals ledere - Kirsten Devantier, Jacob Jensen, Anne Møller Ronex og Christian Wedell-Neergaard vil have friere og bedre uddannede ledere på sygehuse og institutioner i regionen.

Blå partier vil have friere ledere

Sjælland - 01. september 2020 kl. 10:58 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Konservative og Radikale vil have ledelse på menuen i de igangværende budgetforhandlinger i Region Sjælland.

Der er meget at lære af coronakrisen, for sygehusene samarbejdede på kryds og tværs og løste opgaven med at få behandlet en ukendt sygdom, og i dag er de godt i gang med at få barberet ventelisterne fra udsatte undersøgelser og operationer ned. Venstre, Konservative og Radikale i regionsrådet i Region Sjælland vil sætte sygehusenes ledere mere fri til at løse kerneopgaverne.

- Offentlige ledere har en række begrænsninger i forhold til budget og overenskomster, de ikke kan ændre på, men vi vil gerne have en situation, så lederne er så frie som muligt til selv at sætte en retning, siger Christian Wedell-Neergaard (K).

Ledere skal sikre mere tilfredse patienter Jacob Jensen (V) lægger vægt på, at sygehusene skal øge patienttilfredsheden og overholde krav om udrednings- og behandlingsgaranti.

- Det er det, som lederne skal måles på. Men vi vil gerne blande os mindre i, hvordan de når derhen. Det skal kunne mærkes hos patienterne, at personalet har en glæde ved at gå på arbejde, og så skal lederne være mindre administratorer, siger Jacob Jensen.

Kirsten Devantier (V) understreger, at omsorgssvigt og ringe pleje - som det blandt andet er set på plejecentre flere steder i landet - også handler om dårlig ledelse:

- Derfor skal vi sikre, at vores ledere er godt uddannet og har fokus på god faglig ledelse og god personaleledelse, så man kan se ånden og kulturen på vores sygehuse.

Politikere skal styre sig med krav Anne Møller Ronex (R) pointerer, at hun og de øvrige politikere skal holde lidt inde med at kræve afrapportering fra sygehusene.

- Hvis vi skal have friere ledelse, kræver det også, at vi politikere ikke dynger dem til i flere bureaukratiske og administrative ting. Friere ledelse kræver tillid både fra det administrative og politiske niveau i regionen, siger hun.

Det blå trekløver har bedt om tal for ledere med for eksempel diplom- og masteruddannelser i ledelse og vil gerne sikre i budgetforhandlingerne, at ventelisten til den interne lederuddannelse i Region Sjælland bliver barberet ned.

Mere uddannelse - Når folk har gejsten, skal vi undgå, at de må stå i kø. Uddannelse af ledere kommer mangefold tilbage, og det vil afspejle sig over for patienterne, siger Christian Wedell-Neergaard.

Anne Møller Ronex fremhæver, at sidste års budget- aftale fastsatte, at det almindelige sygehuspersonale skal have øget mulighed for efteruddannelse.

- Det er en af de svære hurdler ved 2021-budgettet; at vi grundet coronakrisen faktisk ikke har ret meget at måle ud fra om, hvor langt vi er kommet med de indsatspunkter, vi aftalte sidste år. Det er vi optaget af at få fulgt til dørs, siger Anne Møller Ronex.

Kirsten Devantier er også optaget af at sikre, at nyuddannede får tilbud om uddannelse.

- Det kan være et stort spring at komme fra den teoretiske uddannelse til virkeligheden på et sygehus, så vi vil gerne undersøge, om der kan sættes et program op for for eksempel de nyuddannede sygeplejersker, så de ikke løber skrigende bort, siger Kirsten Devantier.

En åben dør Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) hilser VKR's fokus på uddannelse velkomment.

- Vi har et stort lederudviklingsprogram, og området er enormt vigtigt for hele regionen. Derfor ser jeg frem til at fortsætte drøftelserne om det i forhandlingslokalet, siger regionsrådsformanden.

Budget 2021 ventes at blive 2. behandlet i regionsrådet 28. september.

