Flere penge til at sikre bedre sammenhæng og tog til tiden - eller gratis busser der, hvor der brugere til det? Spørgsmålet delte røde og blå partier på debatmøde på Roskilde Universitet (RUC) om den kollektive trafiks fremtid, som Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk havde arrangeret. Foto: Kim Rasmussen

Blå kandidater lune på gratis busser

Sjælland - 29. september 2021 kl. 08:36 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Tog- og bus-pendlerne siver over i bilerne. Hvad skal der gøres for at vende udviklingen?

Sådan lød oplægget, da kandidater fra 11 partier, der er stillet op til regionsrådsvalget i Region Sjælland, tirsdag aften debatterede den kollektive trafiks fremtid på et valgmøde på Roskilde Universitet (RUC).

I en stramt og veldisciplineret debat var de fleste enige om, at det ikke duer, når toget ikke kommer til tiden. Men løsningerne var der kandidaterne - groft sagt opdelt i rød og blå blok - ikke enige om.

- Hvis vi skal blandt andet skal sikre bedre sammenhæng mellem tog og bus skal vi samle trafikansvaret i alle regioner. En mulighed kunne være at skabe ét stort trafikselskab øst for Storebælt, der har ansvaret for al kollektiv trafik, mente De Radikales Anne Møller Ronex.

En idé som Alternativets Peter Kjær Hansen, Enhedslistens Niels Møller ikke var afvisende over for.

Venstres Evan Lynnerup påpegede, at det bare ér svært med kollektiv trafik i Region Sjælland, der er så stor og langstrakt og har så relativt få mennesker:

- Men der er meget fnidder, kommunerne imellem, når der skal planlægges trafik. Jeg tror, det vil give god mening, at regionerne fik større ansvar for at organisere det. Men om det skal være samlet i ét stort selskab, hvor alt er samlet, er jeg ikke sikker på er en god idé, sagde han blandt andet.

Omkring 30 mennesker - flere fra regionens yderpunkter i Odsherred og Falster - havde taget turen til debatmødet tirsdag aften, der var arrangeret af Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk. Foto: Kim Rasmussen.

SF's Mette Vallentin var med på, at det kunne være en fordel at samle planlægningen i et stort selskab for at sikre bedre sammenhæng for pendlerne. Men hun påpegede samtidig, at der skal i bund og grund skal flere penge til den kollektive trafik:

- Hvis regionerne i de kommende år skal ud og investere i batteritog til lokalbanerne, så er der behov for flere milliarder, sagde hun blandt andet.

Blå Partier: Prøv gratis busser Kandidaterne fra de blå partier var ikke enige.

- Jeg synes, det vil være farligt, hvis regionen skal sidde for meget på trafikken. Forudsætningen for busdrift skal være, at man kører, hvor der er passagerer. Ikke hvor politikerne synes, de skal køre, sagde Liberal Alliances Knud Damgaard, der blandt andet også lidt kækt fik sagt følgende om fremtidsudsigterne for togdrift:

- Tog er så hyggeligt. Man forestiller sig næsten Røde fra matador, når man tænker på toget. Og der hører tog også til. Fremtiden tilhører fleksible busløsninger med egne baner (BRT-busser, red.), sagde han.

Både Knud Damgaard, Nye Borgerliges Thomas Vesth og De Konservatives Allan Tirsgaard fremhævede, at man flere steder i Jylland og i Slagelse med succes har indført gratis busruter.

- I Faxe, hvor jeg bor, har man kigget på det. Men man turde så ikke, da det kom til stykket. Det er heller ikke sikkert, at regionen skal gøre det med regionale busruter. Men vi er nødt til at på muligheden, i hvert fald lokalt sagde Allan Tirsgaard.

Flere partier kandidater fra både rød og blå blok pegede på, at man er nødt til at indtænke biler, cykler - og også samkørsel - i den kollektive trafik.

- Vi skal ikke sætte kollektive trafik op imod privatbilisme. Vi skal tale transportbehov og finde løsninger, der spiller sammen, sagde blandt andre Nye Borgerliges Thomas Vesth.