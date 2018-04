Et flertal i regionsrådet vil ikke længere tvinge samtlige portører og rengøringsassistenter til at videreuddanne sig til serviceassistenter. Men VKR i regionsrådet er stærkt utilfredse med ændringen, og at de ikke er blevet inddraget. Foto: Michael Rieck Foto: Mikael Rieck

Send til din ven. X Artiklen: Blå blok raser over portør-forlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blå blok raser over portør-forlig

Sjælland - 24. april 2018 kl. 10:29 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Aftalebrud« og leften for en lille gruppe »illoyale« medarbejdere på bekostning af patienterne. Det borgerlige mindretal i Region Sjællands regionsråd fandt de store gloser frem, da rådet mandag aften behandlede en »justering« af den tvungne serviceassistentuddannelse for portører og rengøringsassistenter på sygehusene i Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.

Venstre, De Konservative og Det Radikale Venstre er stærkt utilfredse med, at flertallet bag regionsrådsforand Heino Knudsen (S) til en vis grad har valgt at gøre serviceassistentuddannelsen frivillig, så eksempelvis portører og rengøringsassistenter, der er tæt på pensionsalderen, kan slippe for at uddanne sig.

- Det her er et brud på den budgetaftale, vi i sin tid indgik, hvor vi var enige om at oprette serviceassistentuddannelsen. Det er skuffende og stærkt bekymrende, at en politisk vedtagelse kan ændres uden os. Og alt sammen for at tilgodese en lille faggruppe, sagde De Radikales Anne Møller Ronex.

Sygehus-portørerne har gennem flere år været stærkt utilfredse med, at de skulle tvinges til at videreuddanne sig til serviceassistenter.

De har i flere omgange iværksat ulovlige strejker. Senest i juni sidste år, hvor portørerne strejkede, indtil arbejdsretten ad to omgange pålagde portørerne en bod, hvis ikke de genoptog arbejdet.

- Det værste ved det her er faktisk, at man honorerer en gruppe medarbejderes illoyalitet frem for at tænke på patienternes tarv, lød det fra Venstres Claus Bakke.

Kritikken blev blankt afvist af flertallet: S, DF og LA, der stemte forslaget igennem:

- Serviceassistent-uddannelsen består. Der er tale om nogle justeringer, der giver en god implementering af uddannelsen på vores sygehuse, sagde regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Også Enhedslisten stemte - trods forbehold - sammen med flertallet.