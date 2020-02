Dette er en aftegning af den messingplade, som biskop Niels Ulfeldt havde over sin grav. Selve messingpladen blev solgt på en auktion, domkirken afholdt i 1806 og derpå smeltet om. Siden da har man fået et lidt andet syn på kulturarven. Foto: Nationalmuseet.

Bisperne bag »navnestrid« i domkirkes våbenhus: Hvem var de?

Oluf Mortensen Ifølge historiske kilder ærkedegn i Roskilde Domkirke og Rigskansler for den daværende danske konge i 1440'erne. i 1448 bliver han domprovst, inden han i 1461 endelig kan kalde sig biskop over Roskilde Stift.

Han er kendt for at have stået for genopførelse af en voldsom brand, der hærgede domkirken i 1443 og for opførelsen af to våbenhuse og Skt. Birgittes kapel. Man kender ikke hans fødselsår, men han døde i 1485.