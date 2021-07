Fodbold-EM har samlet tusindvis af danskere i Parken og til storskærmsarrangementer, mens landets folkekirker fortsat må sige nej til gæster ved bryllupper, begravelser, bisættelser og barnedåb. Men der er veje uden om restriktionerne, lyder det fra Riskode Stifts biskop Peter Fischer Møller. Foto: Jens Wollesen.

Biskop om corona-restriktioner i kirkerne: Ryk bryllupper og bisættelser udenfor

Sjælland - 07. juli 2021 kl. 15:55 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Landets kirker er fortsat omfattet af coronarestriktioner på op til to meter pr deltager, alt imens danskere i disse dage samles til fodboldfest i forbindelse med europamesterskaberne i Fodbold.

Som omtalt andetsteds på siden har præster og Landsforeningen af menighedsråd efterlyst en lempelse af restriktionerne, især i forbindelse med bryllupper, barnedåb og begravelser.

Men Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift, peger på, at er også er andre veje rundt om restriktionerne.

- Vi har jo mulighed for at holde arrangementer som vielser og bisættelser udendørs. Der må man jo være op til 500, og det vil jo i mange tilfælde gøre det muligt at afholde handlingerne i fuldt omfang, siger Peter Fisher-Møller.

Vi skal vise samfundssind Han peger på, at det er muligt at afholde eksempelvis bisættelser på selve kirkegården eller vielser i præstegårdens have. Bare for at nævne to eksempler.

Peter Fischer-Møller er biskop i Roskilde Stift. Foto: Kenn Thomsen.

- Vi har handlemuligheder, selv om der er restriktioner, siger biskoppen, der ellers grundlæggende opfordrer præster og menighedsråd til at være tålmodige lidt endnu.

Han henviser til at folkekirken stod ret lange fremme i køen, da Danmark blev genåbnet i maj 2020. Den seneste nedlukning har ramt andre langt hårdere end folkekirken, mener han:

- Det er en belastning med restriktionerne, specielt ved bryllupper og begravelser. Og jeg håber da også, at vi snart får lempet på arealbegrænsningerne, når nu så mange efterhånden er vaccineret. Når det er sagt, så har vi altså handlemuligheder, og jeg synes også, vi i kirken skal vise samfundssind i en tid, hvor en række erhverv har lidt rigtig hårdt økonomisk under nedlukningen. Der har vi jo ikke på samme måde haft noget i klemme økonomisk, siger Peter Fischer-Møller.

Vi er ikke vorherre over vejret Sognepræst i Sorø Klosterkirke Lis Samuelsen, der andetsteds på Sn.dk efterlyser en lempelse af restriktioenrne fra folkekirken, kalder det sympatisk, at man kan rykke de kirkelige handlinger uden for. Men hun synes det er for risikabelt:

- Der er jo den risiko, der hedder det danske sommervejr, som vi på det senste har set for fuld udblæsning med først meget varme og siden skybrud. Sommerverjet er simpelthen for usikker en faktor til, at vi tør rykke vores arrangementer uden for, siger hun.

