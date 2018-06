Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, der her ses ved et konfirmandtræf i Domkirken tidligere i år, er tilhænger af, at biskopper trækker sig, inden de bliver tvunget på pension som 70-årige. Det er bare ikke sikkert, at han bør gøre det allerede efter 10 år, mener Peter Fischer-Møller. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Biskop: - Stopper inden jeg fylder 70 år

Sjælland - 01. juni 2018

Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, løber fra et løfte om, at han ville træde tilbage som biskop efter 10 år på posten.

Sådan lyder det fra to af modkandidaterne ved bispevalget i 2008, Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup sogne, og domprovst i Helsingør Domkirke, Steffen Ravn Jørgensen, der tidligere har været sognepræst i Sorø Klosterkirke.

I valgkampen blev Peter Fischer-Møller i DAGBLADET Roskilde/Køge/Ringsted citeret for at sige, at »Jeg er indstillet på at gå efter 10 år.«

Biskoppen har netop fejret 10 års jubilæum, men har aktuelt ingen planer om at træde tilbage. Biskoppen siger til avisen, at han ikke har givet nogle løfter, men at han i valgkampen fik et »ja eller nej«-spørgsmål om, hvorvidt han var villig til at gå af efter 10 år.

- Det, jeg mente og stadig tænker i dag, er, at det er meget godt, at man ikke nødvendigvis skal blive ved med at være biskop, til man er 70 år. At man har fokus på opgaverne og stopper den dag, man har bidraget til at løse dem, så godt man kan.

- Det er stadig mit perspektiv, at jeg stopper som biskop, inden jeg fylder 70 år. Men hvornår, det sker, har jeg ikke lyst til at underholde eller belaste andre med. Jeg synes endnu ikke, jeg er færdig med at løse mine opgaver, siger Peter Fischer-Møller.

Biskoppen peger blandt andet på, at han stadig gerne vil arbejde for, hvordan folkekirken kan blande sig og bidrage til samfundsdebatten, eksempelvis i forhold til dialog mellem religionerne og i klima- og miljøspørgsmål.

På den »kirkelige hjemmebane« vil Peter Fischer-Møller gerne udvikle samarbejdet mellem ansatte og frivillige på tværs af faggrupper og sogne såvel som det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne i folkekirken.