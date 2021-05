Bioteknologivirksomheden Genmab er den første virksomhed i Danmark, der har hyret et universitet til at hjælpe med at sikre, at mangfoldighed og inklusion bliver en del af virksomhedens arbejdskultur. Foto: Tuala Hjarnø/Genmab

Biotekvirksomhed og universitet samarbejder om forskningsprojekt om diversitet

Som den første virksomhed i Danmark har bioteknologivirksomheden Genmab hyret et universitet til at hjælpe med at sikre, at mangfoldighed og inklusion bliver en del af virksomhedens arbejdskultur. Genmab har gjort det muligt for Institut for Antropologi ved Københavns Universitet at ansætte ph.d. i antropologi Thomas Scott Hughes i et postdoc-projekt af to års varighed.