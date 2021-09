Stifterne af virksomheden Musiconcrete i Roskilde, Tina Sundstrup (tv) og Dorthe Bach Egemose Agger sidder her nogle bænke, som de har designet sammen med Louise Green Pedersen fra DTU ZeroWaste Byg. Bænken til venstre er fremstillet af genanvendt beton, mens den til højre består af ny beton for at teste forskellene. Læs mere om Musiconcrete i et kommende nummer af Sjællandske Mediers erhvervsmagasin, Erhverv Sjælland. Foto: Kenn Thomsen

Biologi og genbrug er fremtiden

Sjælland - 04. september 2021 kl. 04:50 Af Anders Spanggaard og Marianne Due Kontakt redaktionen

Der er både ulemper og fordele, når man driver virksomhed i naboregionerne til hovedstaden. Ulemperne er, at hovedstaden har lettere ved at tiltrække investorernes penge og de dygtigste og mest veluddannede mennesker, men til gengæld har områderne ude på Sjælland pladsen til at udvikle de innovative ideer, der har potentiale til at udvikle sig til nye erhvervsaktiviteter/virksomheder og lokale arbejdspladser.

Det viser analyserne fra den nye rapport »Fremtidens vækstmuligheder på Sjælland«. Rapporten, der er udarbejdet af Erhvervshus Sjælland, udkommer på tirsdag, samme dag hvor Sjællandske Medier markerer mediehusets 150 års jubilæum med en stor erhvervskonference.

- Der er poppet mange højt specialiserede virksomheder op indenfor genanvendelse af for eksempel affald, ligesom der er en masse initiativer i gang med hensyn til biosolutions. De initiativer opstår i privat regi og som offentlig-private samarbejder, fordi industrien også ser en fordel i, at projekter drives fremad i stedet for at strande som et forskningsprojekt på et universitet, siger Mads Váczy Kragh, der er direktør i Erhvervshus Sjælland.





Hver anden pendler Ifølge rapporten kan hele Sjælland betragtes som et stort fælles arbejdsmarked med 1,4 millioner erhvervsaktive, hvor halvdelen pendler til en anden kommune, når de tager på job, men der er også regionale forskelle på områderne udenfor København.

I Storkøbenhavn bor indbyggerne tæt og de repræsenterer også en større værdiskabelse pr. indbygger end indbyggerne i det tyndere befolkede Region Sjælland. Virksomheder med stort behov for højtuddannet arbejdskraft og forskningssamarbejder har derfor gavn af at ligge tættere på de mange videregående uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. Men forskellen i indbyggertallet betyder til gengæld, at landområderne ude på Sjælland rummer et potentiale for virksomheder, der kræver plads til produktionen og afstand til naboer.

Her er fremtidens job Særlig to områder rummer potentiale til vækst, viser rapporten. Det er biosolutions og cirkulær økonomi. De to områder repræsenterede i 2017 tilsammen 824 virksomeder og 37.599 job, viser tal fra Danmarks Statistik, som analysefirmaet HBS Economics har fået udarbejdet. Samme analyse viser, at bio-produktion i perioden 2015-2018 havde en vækst på 6,9 procent.

Men hvad er biosolutions egentlig? Virksomheder, som har fundet en forretning indenfor biosolutions udspringer af forskning ligesom i medicinalindustrien. Når du udvikler ny medicin, så forsøger du at forstå og udnytte de biologiske processer i for eksempel enzymer, proteiner og bakterie. Men disse processer kan også anvendes i helt andre brancher som industri, landbrug, fødevareteknologi, forsyning og maritime erhverv, og det er disse løsninger, der kaldes for biosolutions.

Virksomheder som Chr. Hansen i Hørsholm, Novozymes i Bagsværd og CP Kelco i Køge arbejder alle med biosolutions, foruden en stor underskov af mindre virksomheder og iværksættere. Det er et område, som vækstteamet i Region Sjælland har anbefalet regeringen at satse på. Vejen fra petriskål til stor industriel skala på flere tusind liter kræver dog plads og derfor lyder anbefalingerne fra vækstteamet, at pilot- og demonstrationsanlæg, hvor biosolutions kan skaleres med fordel kan placeres og etableres væk fra universiteternes laboratorier.

Klimaudfordringer Det andet forretningsområde, der fremhæves for at have store potentialer på Sjælland er cirkulær økonomi. I en tid, hvor verden opbruger den årlige mængde af jordens ressourcer allerede i juli måned, og hvor klodens klima forandrer sig drastisk som følge af global opvarmning, er det ikke overraskende, at det er brancher, der bidrager til at løse de store samfundsudfordringer, som vores adfærd giver anledning til, der har de største potentialer.

Underskov af SMV'er Der er flere årsager til, at bioproduktion og cirkulær økonomi vurderes til at have et særligt stort potentiale udenfor hovedstadsområdet. Først og fremmest eksisterer der allerede en kombination af globalt ledende virksomheder, men også mange mindre virksomheder med innovative grønne løsninger inden for f.eks. biobaseret produktion af proteiner, enzymer, biokemikalier, fermentering, biobaseret miljøteknologi, bioenergi, genanvendelse af flamingo, glasfiber, glas, bilruder, plast, metal, slam og byggeaffald og meget mere.

Sjællandske Medier holder erhvervskonference 200 indbudte gæster deltager i erhvervskonferencen Fremtidens Vækstmuligheder på Sjælland.

I anledning af koncernens 150 års jubilæum har Sjællandske Medier inviteret en bred vifte af blandt andre erhvervsfolk, politikere og embedsmænd til en konference i Roskilde Kongrescenter 7. september 2021 fra klokken 15:00 til 18:00.

Her vil der blive sat fokus på muligheder og udfordringer på et arbejdsmarked, hvor afstanden til hovedstaden er mellem 0 og 110 kilometer. Der vil derudover være fokus på uddannelse, erhvervsliv, iværksætteri, arbejdsmarked og beskæftigelse og på Femern-tunnelen som en gamechanger.

Ved konferencen vil der være en række oplæg, debatter og tid til netværk.

På konferencen bliver rapporten »Fremtidens vækstmuligheder på Sjælland ligeledes præsenteret. Rapporten er udarbejdet af Erhvervshus Sjælland.

- Vi har fået udarbejdet denne rapport og afholder erhvervskonferencen, fordi vi ønsker at markere, at Sjællandske Medier ikke kun vil fortælle om Sjælland. Vi er en del af Sjælland, siger Niels Jørgen Hansen, bestyrelsesformand for Sjællandske Medier. Musiconcrete i Roskilde er en af de virksomheder, som arbejder indenfor den cirkulære økonomi. Virksomheden formidler viden om den cirkulære økonomi og bruger genanvendelse af beton som eksempel.

Musiconcrete har til huse i bydelen Musicon, hvor der bygges på livet løs. Faktisk fungerer hele bydelen som et testlaboratorium, hvor der afprøves forskellige løsninger til at genanvende byggematerialer i det EU-støttede projekt CityLoops. Samtidig kører Roskilde Kommune et andet projekt om genanvendelse af knust beton.

- Det er godt at se, Roskilde Kommune har taget fat i dagsordenen om cirkulær økonomi. Når Roskilde bliver en driver på området og er med til at lægge sporene, giver det også en lokal nedrivningsvirksomhed som LH Hockerup mulighed for at gå med, for cirkularitet er en fælles øvelse, siger Tina Sundstrup, som er en af stifterne af Musiconcrete.

Større vækst Potentialet indenfor cirkulær økonomi viser sig også, når man dykker ned i væksttallene. Væksten i perioden 2015-2018 var højere for virksomheder på Sjælland udenfor København indenfor den cirkulære økonomi, end den var for virksomheder i andre brancher - bortset fra virksomheder indenfor bioproduktion. Således voksede værdiskabelsen inden for cirkulær økonomi med 17,9 procent fra 2015 til 2017. I samme periode voksede den samlede værdiskabelse i området med 8,7 procent.

Markedet vokser Omfanget af det globale potentiale for biobaserede og cirkulære løsninger illustreres bl.a. ved, at Global Market Insights forventer, at det globale marked for bioproduktion vil vokse med cirka otte procent om året frem mod 2025, og at McKinsey estimerer, at en fuld omstilling til cirkulær økonomi vil øge væksten i Europa med op til tre procentpoint om året.

De virksomheder, der lykkes med at udvikle og kommercialisere biobaserede og cirkulære løsninger, kan således se frem til en næsten umættelig global efterspørgsel.