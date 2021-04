Billedserie: Medie-generalforsamling på digital vis

Som alle andre virksomheder har Sjællandske Medier også måtte kæmpe sig gennem et år, der har været præget af corona-nedlukninger.

I krisetider er lokale medier endnu vigtigere. Det understregede formanden for Sjællandske Medier, Niels Jørgen Hansen, da medievirksomheden onsdag afviklede den årlige generalforsamling.

Men netop i en krise er det vigtigt, at medierne bliver ved med at skrive om det, som foregår, hvad enten det er coronapandemiens udvikling eller politikernes måde at agere på.

Netop på grund af corona-situationen blev generalsamlingen for andet år i træk afviklet digitalt.

At 2020 blev et udfordrende år understregede ligeledes Sjællandske Mediers administrerende direktør, Jens Nicolaisen.

- Det gælder for Sjællandske Medier, vore abonnenter, læsere og kunder. Når det er sagt, vil jeg hævde, at Sjællandske Medier er kommet styrket ud af et udfordrende år, understregede direktøren.