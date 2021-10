trængslen er i den grad tilbage på motorvejene. Det viser målinger for trafikken på Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. Det samme gælder for den samlede trafik på landsplan. Billedet her er taget ved Motorring 3 fredag den 08. oktober. Foto: Kenn Thomsen.

Bilkøerne er tilbage: - Jeg har aldrig oplevet så massiv trafik

Efter måneder med corona-nedlukninger og hjemmearbejde er det i dén grad blevet hverdag på motorvejene til København igen. Også i togene er pendlerne så småt ved at vende tilbage.

Sjælland - 09. oktober 2021 kl. 06:44 Af Tomas Revsbech og Martin Olsen

- Før coronaen skulle jeg bare dele vejen om morgenen med alle håndværkerne, der skulle ind og arbejde i Hovedstaden, når jeg mødte kl. 07.00. Men nu er det som om, alle andre også kører på det tidspunkt. Jeg har aldrig oplevet så massiv trafik før.

Det fortæller Camilla Skov Alring, der til daglig pendler fra Ejby lidt uden for Kirke Hyllinge via Holbæk Motorvejen, Ballerup-grenen på Ring 4 og Frederiksundmotorvejen til hendes arbejde hos Rigspolitiet i Ejby ved Glostrup.

- Når jeg skal på arbejde om morgenen, når vi ikke engang til Gevninge (i Lejre Kommune,red.), før vi første gang holder stille. Derfra er det kø-kørsel. Nogle steder helt ned til 20-30 kilometer i timen, fortæller den 34årige bilpendler.

Camilla Skov Alring fortæller, at turen bør tage 35 minutter. Men især turene hjem kan tage næsten dobbelt så lang tid.

- Efter vi kom tilbage fra sommerferien i august måned, tager det minimum 55 minutter, nogen gange 65 minutter, når jeg skal hjem. Det er er så slemt, at jeg de førte dage om ugen er begyndt at køre hjem en halv time før, end jeg plejer, for at slippe for den værste trafik. Så arbejder jeg længe om fredagen til det værste er overstået, siger hun.

Bilpendler Camilla Alring kører hver dag fra hjemmet i Ejby ved Kirke Hyllinge til arbedjet i Ejby ved Glostrup. Hun har aldrig oplevet trafikken så slem som nu, efter corona. Foto: Kenn Thomsen.

Nye tal: Bilerne er tilbage med rekordåret 2019 Bilpendleren fra Kirke Hyllinge er ikke den eneste, der kan melde om tæt trafik efter sommerferien.

Ifølge flere andre hovedstadspendlere, som avisen har været i kontakt med, er trængslen på eksempelvis Køge Bugt Motorvejen også værre end nogensinde før.

Bilpendlernes oplevelse af massiv trængsel bakkes op af nye tal fra Vejdirektoratet.

Ved udgangen er september var trængslen tilbage på samme niveau, som før Coronaen på både Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Ring 3 og Helsingørmotorvejen. Billedet gælder ikke kun de fire motorveje, der er Danmarks mest befærdede. Det gælder for den samlede trafik på landets statsveje.

Ifølge Steen Erik Navrbjerg, der er arbejdsmarkedsforsker på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, er der gode grunde til, at der igen er flere biler på vejene.

Trods måneder med nedlukning og hjemmearbejde, har både ansatte og ledelse i mange virksomheder og organisationer fået øjnene op for værdien af folks fysiske tilstedeværelse på deres arbejdsplads:

- Vi ved, at folk har savnet at komme tilbage til arbejde. Man har nydt at arbejde hjemme, men det er også gået op for folk, hvor meget arbejde betyder socialt og for den faglige udvikling, Samtidig er det gået op for nogle ledere, at den løse, tilfældige snak over kaffemaskinen er nødvendig for at holde det faglige niveau, afklare forskellige ting og i sidste ende begå færre fejl, siger Steen erik Navrbjerg.

Flere biler på de store motorveje Antal biler ved udvalgte målestationer i september 2021. I parentes udvikling fra september 2019:

Motorring 3 v afkørsel 12: 133.698 køretøjer i døgnet (+3,7 pct.

Køge Bugt Motorvejen v Ishøj-sammenfletningen: 150.951 køretøjer i døgnet (+6,3 pct.)

Holbækmotorvejen vest for Motorring 3: 92.474 køretøjer i døgnet (+6,6 pct.)

Helsingørmotorvejen nord for Lyngby: 97.339 køretøjer pr. døgn (+4,1 pct.)

Kilde: Vejdirektoratet.

Må stå op igen i toget Det er ikke kun på vejene, at folk er vendt tilbage til deres arbejdsplads.

- Når jeg tager toget, er der igen kommet afgange, hvor der er propfyldt og passagerne må stå op. I hvert fald i myldretiden, siger Henrik Værum Høgh, talsmand for togpendlerne på strækningen Ringsted-København.

- Når jeg skal med toget hjem fra arbejde, er jeg glad for, at jeg står på toget på Nørreport Station. For når vi kommer til Københavns Hovedbanegård, så er det ikke sikkert, at der er en siddeplads til folk, tilføjer han.

Ifølge DSB er pendlerne endnu ikke tilbage for fuld kraft i togene. I hvert fald ikke, hvis man ser på det samlede billede over hele døgnet.

Ifølge de seneste tal fra august lå man i indeks 74 ud af 100 for det samlede antal rejser i DSB, sammenlignet med 2019. Dog ligger man i indeks 91 for landsdelstrafikken over Storebælt.

For september er der kun tal for S-togene, hvor man nu er oppe på indeks 88.

Flere får bil nummer to og tre DSB forventer, at flere togrejsende vil vende retur i løbet af efteråret, men dog ikke, at man når indeks 100 i år. Faktisk forventer DSB, at man under coronaen har lidt et permanent tab af kunder på 5-6 procent.

En del af togpendlerne kan meget vel være forsvundet over i bilerne.

Antallet af familier i Region Hovedstaden og Region Sjælland vokser. Og stadig flere af dem får en bil. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

En ting er, at flere familier får bil. Men tallene viser faktisk også, at en stadig større andel af de familier, der allerede har bil, får bil nummer to og tre.

Over 82.000 familier i Region Hovedstaden havde således to biler ved årsskiftet mod cirka 70.000 i 2016. Tilsvarende havde over 68.000 familier to biler ved årsskiftet 2021 mod cirka 56.000 i I 2016.

Selv om det er små tal, er antallet af familier med tre biler i øvrigt også vokset.

12.416 familier i Region Hovedstaden og 12.066 familier i Region Sjælland havde således tre biler ved indgangen til 2021. Sidstnævnte er en stigning på 2735 familier - eller 29 procent - siden 2016.