Bilister blev overrasket over kolde og glatte vejbaner

Nattens regn og slud har resulteret i hele 18 uheld på motorveje landet over, og det sendte Falck på arbejde og resulterede i køer over hele landet. Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

DMI: Vejret er en "giftig cocktail"

DMI var tirsdag morgen også ude på Twitter for at advare mod det, som meterologerne kaldte en "giftig cocktail". Blandingen af byger og opklaring betyder nemlig, at vejbanerne kan nå frysepunktet på kort tid også selv om luften siger 1-3 plusgrader.