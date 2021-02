Omkring 600 biavlere er enten helt eller delvist afhængige af indkomsten fra deres honning-produktion. Men honning-priserne er styrtdykket de senre år på grund af pres fra billig udenlandsk honning. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bi-krise: Kræver opgør med vildledende honning-mærkning

Sjælland - 10. februar 2021 kl. 16:56 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

De danske biavlere presses af billig udenlandsk honning, der til forveksling ligner dansk honning. Derfor er brug for en bedre og tydeligere mærkning af, hvor honningen kommer fra.

Sådan lød budskabet, da Danmarks Biavlerforening onsdag fik foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at fortælle, hvorfor bierne og biavlerne i Danmark står i en stor krise.

Som omtalt her i avisen for nylig, er de op imod 600 danske erhvervsbiavlere truet af billig honning fra primært Ukraine, Sydeuropa og Sydamerika, der har oversvømmet det danske marked de senere år. Ifølge biavlerne tror mange danske forbrugere dog fejlagtigt, at de har købt dansk honning:

- Vi mener, det skyldes forvirrende mærkning, som gør, at forbrugerne ikke kan gennemskue, at de køber udenlandsk, ikke dansk, honning, siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening, efter foretrædet.

- Derfor har vi også nævnt for politikerne, at vi synes det er rigtig ærgerligt og beklageligt, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen sagde, at det var noget, han ville kigge på, mens den nuværende minister har sagt, at det ikke er noget, han vil gå videre med, tilføjer biavlernes formand.

V kræver mere fokus

Ifølge Venstres landbrugs- og fødevare-ordfører Erling Bonnesen er der udbredt bekymring over biernes og biavlernes situation blandt politikerne i Miljø- og fødevareudvalget.

Han mener, at situationen er så alvorlig, at han nu vil indkalde fødevareminister Rasmus Prehn (S) i samråd - under forudsætning af, det er muligt i den nuværende corona-nedlukning, der også har ramt Folketinget.

Alternativt vil der komme en række skriftlige spørgsmål til sagen:

- Problemerne er så alvorlige, at det kræver, vi får mere fokus på det. Avlerne står i en trængt situation. Men derudover er bierne og deres bestøvning også enormt vigtige i forhold til biodiversitet og en række frugter, bær og frø-afgrøder, siger Erling Bonnesen, der også mener, Rasmus Prehn bør genoptage arbejdet med en særlig dansk mærkningsordning for honning.

De danske honningbiers bestøvning af bær, frugt og særlige afgrøder som hvidkløver er af forskere fra Aarhus Universitet tidligere vurderet til en værdi af en milliard kroner.

