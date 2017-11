Betjente får pris for at være god ved dyrene

Kamilla Blume Jørgensen og Per Jacobsen, der er politiassistenter ved Midt- og Vestsjællands Politis dyreværnsenhed, blev fredag hyldet som 'Årets Helte', da Dyrenes Beskyttelse uddelte priser som Årets Dyreven 2017 af Dyrenes Beskyttelse.

- Vi er naturligvis meget beærede over at modtage denne anerkendelse fra Dyrenes Beskyttelse. Vi er meget glade for det samarbejde, som vi har med organisationen i det daglige. Vi har mange fælles interesser. Det kan godt være nogle hårde sager at komme ud til, men det gør også bare, at vi bliver bekræftet i, at vores arbejde er vigtigt. Det betyder meget for os, udtaler de to prismodtagere.

Dyrenes Beskyttelse fremhæver i deres indstilling blandt andet mange års godt samarbejde: "Kamilla og Per er altid behjælpelige i dyreværnssager, hvad enten det drejer sig om katte, hunde eller heste. De tager altid Dyrenes Beskyttelses henvendelser alvorligt. Senest ydede de en stor indsats i maj måned for de 17 vanrøgtede hunde fra terpentinsagen. I dyreværnssager, hvor de involverede parter ikke ønsker at tale med Dyrenes Beskyttelse, kan vi ikke tvinge os adgang til ejendomme, hvor der er mistanke om vanrøgtede dyr. Derfor er politiets indsats i forhold til dyreværnssager så utrolig vigtig. I den sammenhæng er Per og Kamilla et rigtig godt forbillede for mange af de danske politikredse, hvor man stadigvæk har til gode at finde en måde at håndtere dyreværnssager på.”