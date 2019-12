Betændte tog-forsinkelser skydes til hjørne

Politikerne vil i stedet afvente resultatet af et stort »serviceeftersyn« af alle de store jernbaneprojekter, før de træffer en beslutning. Eftersynet, der er bestilt af transportminister Benny Engelbrecht (S) i slutningen af august, ventes at ligge klar i slutningen af januar 2020.

Transport-politikerne på Christiansborg har nemlig valgt ikke at blåstemple en anbefaling fra Banedanmark om at udskyde eltog mellem Holbæk og Roskilde samt direkte tog fra Lille Syd-banen mellem Næstved og Køge til København flere år ud i fremtiden. (Læs mere her om den foreslåede forsinkelse Lille Syd-København og udskydelse af eltog Holbæk-Roskilde .)

