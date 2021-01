Besøg på nyt Covid-afsnit: Her nedbryder de faggrænser

Afdelingssygeplejerske Mathilde Pyll har været med til at bygge det ny Covid-afsnit op.

Grundstammen i det nyeste Covid-afsnit i Roskilde kommer fra hjerteafdelingen. Men de traditionelle faggrænser er brudt ned, for der er ikke nok sygeplejersker.

Sygeplejerskerne er pålagt at møde i Covid-afsnittet. Det åbnede i torsdag og gradvist får plads til 13 patienter.

- Men alle er indstillet på at løfte i flok. Også vores samarbejdspartnerne i logistik og varelevering har virkelig gjort en stor indsats. Det er den vildeste opgave på kortest tid, jeg har haft i de 15 år, jeg har været leder, siger afdelingssygeplejerske Jacob Bek Clausen.

- Vi har sygeplejersker fra alle mulige niche-ambulatorier og det er måske mange år siden, at de har lagt et PVK (tyndt plastikrør ind i en vene, red.) i hånden. Det kan lægen så. Alle kommer med det, de kan, siger afdelingssygeplejerske Mathilde Pyll.

For at passe på arbejdsmiljøet har flere sygeplejersker fået en ordning, så de er 14 dage på Covid-afsnittet og 14 dage hjemme på egen afdeling.

Bygget op med folk fra flere afdelinger

Hidtil har Sjællands Universitetshospital i anden bølge af pandemien kunnet åbne et covid-afsnit med medarbejdere, der kender hinanden, og ved hvor alting er på afsnittet. Eksempelvis ved at omdanne et kirurgisk sengeafsnit til Covid-patienter.