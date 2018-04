Seas-NVE?s monopolselskab Cerius, der ejer og driver det sjællandske elnet, har annulleret en kontakt på 169 millioner med energiselskabets kommercielle el-selskab Seas-NVE Strømmen. Foto: Jacob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Beskyldninger om urent trav får Seas-NVE til at annullere million-ordre

Sjælland - 24. april 2018 kl. 17:09 Af Tomas Revsbech

SEAS-NVEs el-netselskab Cerius har valgt at droppe en kontrakt om energibesparelser til 169 millioner kroner med et andet af energikoncernens selskaber, nemlig SEAS-NVE Strømmen. Det sker for at slippe for beskyldninger om urent trav, skriver JP Erhverv.

- Vi oplever, at motiverne bag aftalen ville kunne anfægtes, og det er stik imod vores intentioner med at gennemføre EU-udbuddet. Vi vil derfor nu meddele tilbudsgiver, at ønsker at annullere aftalen og drøfte mulige alternativer til udbudsmodellen med myndighederne, oplyser netdirektør i Cerius, Henrik Wej Pedersen, i en mail til DAGBLADET og Nordvestnyt.

Baggrunden for Cerius beslutning skyldes blandt andet kritik fra brancheforeningen De Frie Energiselskaber og udbudsekspert i tirsdagens udgave af JP Erhverv.

Her beskyldes Cerius for at skrue EU-udbuddet med energi-besparelser sammen på en måde, så det reelt kun var Seas-NVE Strømmen, der havde mulighed for at byde. Seas-NVE Strømmen var det eneste selskab, der bød og siden vandt Cerius udbud i februar. Opgaven går ud på at levere energibesparelser på 340 gigawat-timer til Cerius og dets knap 400.000 sjællandske elkunder frem mod 2020.

Ifølge kritikerne burde udbuddet have været annonceret bedre, og været delt op i mindre opgaver. Det havde givet større konkurrence og dermed formentlig en mindre regning til Cerius kunder.

Det afviser Henrik Wej Petersen, som understreger, at selskabet kun har droppet aftalen, fordi man ikke vil have mistanken om urent trav siddende på sig.