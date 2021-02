Se billedserie For Bertil Melhof-Pedersen var det helt naturligt at tage lige så lang en barsel som sin kæreste, da sønnen Eskil kom til verdenen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Bertil er klar på fem måneders barsel igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bertil er klar på fem måneders barsel igen

Sjælland - 17. februar 2021 kl. 06:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Bertil Melhof-Pedersen er en af de fædre, der stikker ud fra statistikken over mænd på barsel. Fra 1. september 2018 og fem måneder frem var han på barsel sammen med sønnen Eskil. Spørger man ham, hvorfor han valgte at gå imod hovedstrømmen af fædre, der overlader langt størstedelen af barslen til barnets mor, aner man en lille flig af irritation over spørgsmålet.

Læs også: En ny epoke for småbørnsfamilierne

- Mit svar er: Hvorfor ikke? For mig var det helt logisk, at jeg skulle have lige så meget barsel, som min kæreste. Det har altid været helt naturligt for os, at vi skulle have omkring 50 procent af barslen hver, fortæller han.

Dårlige undskyldninger Det blev da også til en næsten helt lige fordeling af barslen - uden de store sværdslag og diskussioner.

- Jeg havde faktisk slet ikke tænkt over, at længden på min barsel var usædvanlig for en mand. Jeg var overbevist om, at langt hovedparten af mine venner og mændene i min omgangskreds havde det på samme måde som mig. Sidenhen har jeg jo så konstateret, at det ikke var tilfældet, siger Bertil.

- Nogle fædre undskylder sig med, at moren vil have så meget barsel som muligt, og at de derfor ikke vil tage noget fra hende. Men i mine ører lyder det som en kattelem til selv at slippe for det. Du skal i hvert fald ikke fortælle mig, at det udelukkende er hensynet til moren, der gør, at de holder ingen eller kun få ugers barsel, mener Bertil.

Den 36-årige producent og fotograf har på ingen måde fortrudt, at han og kæresten valgte at dele barslen. Tværtimod.

- Det var simpelthen vidunderligt at være på barsel med Eskil. Nu fik jeg også slutningen af perioden, hvor han er lidt mere vågen og så småt begynder at lege og interessere sig for omverdenen. Det er virkelig en sjov tid - men også udfordrende, da barnet skal aktiveres mere, end når det er helt lille. Men det finder man jo ud af hen ad vejen. Både Eskil og jeg nød det, fortæller han.

I dag er det kutyme med mødregrupper, mens fædregrupper stadig er langt mindre udbredt. Om den enkelte far har decideret brug for at være i en fædregruppe, kommer nok meget an på, hvem man er som person, mener Beril Melhof-Pedersen.

- Jeg havde ikke det store behov for at være i en fædregruppe. Eskil og jeg lavede en masse andet; tog i svømmehallen, til babybio i Cinemateket og besøgte venner. Derudover var jeg med i en barsel-læsegruppe, som var helt fantastisk. Hver uge fik man en novelle eller to, som man så læste til ugen efter, hvor man diskuterede det, man havde læst, med resten af gruppen. Mens man gjorde det, lå børnene på gulvet og legede. Det var super hyggeligt, og så var det et stort plus, at det ikke handlede om børn, men om litteratur. Barsel kan godt gå hen og blive lidt navlepillende og kommer hurtigt til kun at handle om børn. Man har brug for at blive stimuleret på andre måder, påpeger han.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Selvom dagene på barsel har det med at flyde lidt sammen, husker Bertil Melhof-Pedersen de fem måneders barsel sammen med Eskil som en fantastisk tid. Privatfoto

Opgør med stereotyperne De fem måneder, han tilbragte sammen med Eskil, har dannet et fundament i deres forhold, som i dag betyder, at mor og far er helt lige, når Eskil har brug for en af forældrene.

- Jeg er lige så meget den, der trøster - og som Eskil går til - som min kæreste. Hvis han har slået sig, går han bare hen til den nærmeste af os for at blive trøstet - og jeg har faktisk svært ved at forestille mig, at det skulle være på andre måder. Den med, at far leger og mor trøster, havde vi ikke. Og jeg synes også, at det er en lidt stereotyp fremstilling af forældrerollerne. Men alle stereotyper har jo bund i noget konkret, så der er desværre nok mange steder, hvor det er på den måde, siger Bertil, som under selv barslen oplevede det, som oftest er moren forundt, når barnet er helt lille; at være den, der er tættest knyttet til det.

- Man kommer virkelig tæt på hinanden under så lang en barsel. Det er dejligt, at man i en periode er den der "omsorgsperson", som kan afkode barnets små lyde, og ved, om det er fordi, han er sulten, har ondt eller er træt. I den periode er man jo den primære person for barnet - og sådan var det også for min kæreste under hendes barsel, siger Bertil.

Øremærkning burde ikke være nødvendig Der er, som nævnt andet sted på siden, lovgivning på vej om øremærkning af barsel til mænd. Men selvom Bertil Melhof-Pedersen har oplevet alle glæderne ved at have masser af barselstid sammen med sit barn - og helt naturligt gør det igen, den dag Eskil bliver storebror - er han ikke helt overbevist om, at øremærket barsel til mænd er en god idé.

- Jeg er ret splittet i forhold til at øremærke barsel til mænd. Det burde jo slet ikke være nødvendigt, og strider faktisk en del imod mit liberale sind, siger han med smil i stemmen og fortsætter:

- Jeg er heller ikke tilhænger af kvoter i bestyrelser og så videre. Omvendt er der jo et åbenlyst problem i forhold til, hvordan kvinder bliver set på som dem, der helt naturligt tager størstedelen af barslen. Man ser det jo stadig i forbindelse med jobsamtaler og ansættelser; det er stadig et emne, om kvinden har planer om at få et barn eller ej. Ideelt set burde det ikke være nødvendigt med en øremærkning af barslen, men det er nok et vigtigt skridt på vejen dertil, siger han.