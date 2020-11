December måned er den måned, danskerne flittigst bruger stearinlys. Men det øger også risikoen for brand i hjemmet betragteligt. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Beredskab: Pas på håndsprit og levende lys

Sjælland - 27. november 2020 kl. 19:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Julemåneden er normalt højsæson for brand i private hjem, og i år har risikoen for, at levende lys antænder brand fået en ekstra dimension på grund af den udbredte brug af håndsprit.

Derfor opfordrer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til, at man er ekstra opmærksom på brugen af levende lys.

- Mange brande starter enten i køkkenet eller ved brug af levende lys. Så vær ekstra opmærksom i den travle julemåned. Læg aldrig ting fra dig på komfuret, bliv i køkkenet, når du laver mad, og sluk levende lys, når du forlader et lokale. I år skal man også være meget opmærksom på håndspritten, som er en yderst brændbar væske. Derfor opfordrer vi til, at hver enkelt er opmærksom på at holde håndsprit langt væk fra de levende lys, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelserne opfordrer samtidig til, at alle, der har røgalarmer, får testet om alarmerne virker, eller om de skal udskiftes eller have nyt batteri. Det sker forud for Fælles nordisk røgalarmdag på mandag den 1. december.

- Røgalarmer kan være med til at redde liv. Men kun hvis man løbende sikrer, at de virker. 1. december er en god anledning til lige at tjekke op på, om der mangler et nyt batteri, eller det er tid til en udskiftning. En røgalarm er en lille størrelse med en banal teknologi. Alligevel er den hvert år med til at redde mennesker fra at indebrænde. Vi ved aldrig, hvor brand opstår næste gang. Derfor en opfordring til at teste, siger forsvarsminister Trine Bramsen i pressemeddelelsen.