Bekymring over krav om oversatte prædikener: »Historieløst«, »statsovervågning« og »Grotesk«

» Jeg går selvsagt ud fra, at den socialdemokratiske regering undtager de tyske kirker i blandt andet Sønderjylland, alt andet ville være totalt historieløst her i 100-året for Genforeningen.

Ellen Trane Nørby (V) i JydskeVestkysten

» En af Luthers store fortjenester var at oversætte Biblen til tysk i 1522 - og prædike på modersmålet. Forkyndelse skal ske på hjertesproget. Det vil lovforslaget ikke forhindre, men tanken om, at det enorme flertal af fredelige trossamfund i Danmark nu skal bekoste oversættelser, sender et klart signal om, at alle er under mistanke, til det modsatte er bevist. Farvel tillidsbaserede samfund. Og hvem skal kontrollere oversættelserne? Sikre, at alle sætninger er medtaget? Og hvad med de forkyndere, der prædiker uden manuskript?

Mette Bock (LA), tidligere kirkeminister, i Kristeligt Dagblad

» Der er tale om en mistænkeliggørende overvågning af religiøse grupper. En statslig overvågning af alle prædikener i religiøse forsamlinger giver mindelser om styringsformer, der ikke fører noget godt med sig.