Bekymring: De unge savner skole og venner, er bekymrede over deres skolegang og trænger til en pause fra familien. Men det er - for de flestes vedkommende - et sundhedstegn, mener professor Jan Kampmann. Foto: Børns Vilkår

Send til din ven. X Artiklen: Bekymrede børn er et sundhedstegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymrede børn er et sundhedstegn

Sjælland - 09. maj 2020 kl. 12:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I snart to måneder har landets ældste skoleelever og unge på videregående uddannelser undværet deres klassekammerater og samværet med jævnaldrende. Det sætter sine spor; de savner skolen og vennerne og trænger til en pause fra familien.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Børns Vilkår med støtte fra Egmont Fonden har lavet blandt 709 unge på BørneTelefonen.dk i april. Her er unge fra 6. klasse og til og med ungdomsuddannelserne blevet spurgt om deres oplevelser med skolegang, bekymringer og trivsel under nedlukningen.

Seks ud af 10 svarer, at de føler sig bekymrede under coronakrisen. Bekymringerne handler blandt andet om deres familie, presset fra skoleopgaverne, og om hvornår de må se deres venner igen. For en ud af tre unge skyldes bekymringerne, at de oplever, de har mistet kontakten til vennerne.

- Børn og unge har brug for hinanden og de jævnaldrende kammerater. De spejler sig i hinanden og finder frem til deres egen identitet i forhold til deres venner - ikke i forhold til lærere eller deres forældre. Når vennerne pludselig ikke er der, så forsvinder der en stor og vigtig del af deres liv. Så på den måde er savnet og bekymringerne i forhold til skole og venner en sund reaktion. Vi voksne kan ikke erstatte kammeraterne, men vi kan selvfølgelig være der og støtte på andre måder, siger Jan Kampmann, der er professor på Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning på RUC.

Ekstra opmærksomhed Børn i institutioner og de yngre klasser har været tilbage i to-tre ugers tid, og alt tyder på, at eleverne i de ældste klasser og på de videregående uddannelser også snart kan forlade hjemmeskolen til fordel for den ægte vare. Nu ligger der - ifølge Jan Kampmann - en opgave i at holde ekstra øje med nogle af dem, der havde det svært også før coronakrisen.

Om undersøgelsen Børns Vilkår har med støtte fra Egmont Fonden lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 709 unge i alderen 11-20 år på BørneTelefonen.dk 5. - 27. april. Alle adspurgte er i gang med en uddannelse fra 6. klassetrin og op. Dog bemærkes det, at der blot indgår 91 besvarelser fra unge på en ungdomsuddannelse.

6 ud af 10 svarer, at de føler sig bekymrede under coronakrisen. Bekymringerne handler bla. om deres famili, presset fra skoleopgaverne, og om hvornår de må se deres venner igen. For 1 ud af 3 unge skyldes bekymringerne, at de oplever, de har mistet kontakten til vennerne.

Kun få er bekymrede for selv at blive syge med coronavirus.

4 ud af 10 siger, at de har brug for en pause fra familien.

12 procent af de adspurgte oplever, at de ikke har nogen at snakke med om, hvordan de har det for tiden.



Kilde: Børns Vilkår - Det, jeg kan være bekymret for, er, at nogle - som i forvejen er sårbare og usikre på, hvem de er - får det endnu dårligere. Eller ikke finder tilbage i de gamle relationer, når de kommer tilbage. Der bør man som lærer eller pædagog være ekstra opmærksom. Men det har jeg da også fuld tiltro til, at de nok skal være, siger Jan Kampmann.

Størstedelen af de unge glæder sig til at komme tilbage til skole. 17 procent af de unge svarer dog, at de ikke glæder sig. Det gælder for eksempel unge, som også før coronakrisen havde det svært i skolen.

- Der ligger en stor opgave i at hjælpe de her unge tilbage til skolen. Ellers kan vi risikere, at de tabes helt, og deres udfordringer vokser sig så store, at de blive helt fraværende fra skolen, hvilket har store konsekvenser for dem på den lange bane, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Mange skræmmebilleder Hvor Jan Kampmann for størstedelen af børnenes og de unges vedkommende altså ikke ser de store problemer i de seneste par måneders nedlukning, er han mere bekymret over, hvordan vi som samfund tackler genåbningen. De mange restriktioner i form af hyppig håndvask, opdelte klasser, afstand og konstant opmærksomhed på hygiejne kan blive for meget for små hoveder.

- For mange af de yngre børn er coronavirus meget uigennemskueligt. Der er kommet en masse pludselige omskift i deres liv, og coronavirus er nærmest sådan en usynlig fare, de hele tiden hører om i radioen eller på tv. Her bliver der talt en masse om, hvor mange der dør af sygdommen, masseindlæggelser på hospitaler og så videre. Og det er altså nogle meget abstrakte billeder, som nogle børn kan have svært ved at sætte proportioner på. Hvad betyder det for eksempel, når man taler om en "dræber-virus"? Udtrykket kan i hvert fald danne nogle skræmmende billeder i hovedet på et lille barn, siger han.

- For nogle kan der også udvikle sig en frygt, der går på dem selv. Hvilke konsekvenser får det, hvis ikke man vasker hænder 17 gange om dagen? Betyder det, at man viderebringer smitte, som mormor i sidste ende kan risikere at dø af? Der skal vi som voksne virkelig være gode til at kommunikere det rigtigt, så det ikke sætter sig som en evig forstyrrelse hos børnene. De skal selvfølgelig lære de gode råd til hygiejne, men det må ikke blive holdt ansvarlige for, om virus breder sig eller ej, siger Jan Kampmann.