Schalburgkorpset var indkvarteret på Artillerikasernen i Ringsted. Modstandsbevægelsen frygtede, at den ville sætte sig til modværge. Men afvæbningen af det danske tysksindede korps forløb fredeligt.

Befrielsen i glimt

04. maj 2019

Glæde og sorg gik hånd i hånd, da de tyske soldater i Danmark efter fem års besættelse kapitulerede. Vi har samlet en lille håndfuld indtryk af, hvad der skete omkring befrielsen i maj 1945.

Brigaden går i land i Helsingør Den danske brigade - 5000 soldater, som var blevet trænet i Sverige - gik om morgenen 5. maj i land i Helsingør. Landgangen foregik fredeligt, men ud på aftenen opstod der en ildkamp mellem flere soldater fra brigaden og frihedskæmpere og tyske soldater. Årsagen var en tysk lastbil, som ikke hurtig nok parerede ordre, da den kørte ned på havnen. Ildkampen resulterede i, at to tyske soldater blev dræbt og syv blev såret.

Brigaden afmarcherede allerede 6. maj mod København. For at sikre, at den ikke løb ind i tysk modstand, var der blevet udstationeret 85 maskinpistolbevæbnede frihedskæmpere på strategiske steder.

Fuldskab og skyderi Frihedsbudskabet blev fejret på behørig vis i Kalundborgs gader. Mange fik en tår over tørsten, og det resulterede i en del råberi efter de tyske soldater. Derfor valgte modstandsbevægelsens byledelse i løbet af den 5. maj et generelt spiritusforbud, da man var bange for den løsslupne stemning kunne føre til uroligheder. Allerede på befrielsesaftenen var det kommet til skyderi omkring tyskernes hovedkvarter på Grand Hotel på havnen. Ifølge øjenvidner trak en mand i lys frakke våben mod tyskerne. Tre danskere blev såret i skudvekslingen, og den ene døde efterfølgende af sine sår.

Hipoer anholdt i Fuglebjerg 5. maj anholdt modstandsbevægelsen tre mænd og tre kvinder, der var ansat i Hipokorpset. De var ved 12-tiden ankommet til Fuglebjerg Kro og havde bestilt værelser. På kroen lagde man mærke til, at deres bil kørte på benzin, og at nummerpladerne blev skiftet i dagens løb. Derfor blev modstandsfolk tilkaldt. Hipoerne fortalte, at de var flygtende politibetjente med hustruer. Under ransagningen af bilen fandt man våben, konserves, sorte halvmasker, stabler af 100 kr. sedler, håndgranater, revolvere, håndbombere, falske pas og uudfyldte legitimationskort. De tre mænd blev arresteret.

Ifølge Næstved Tidende havde de tre kvinder fået håret klippet af, da modstandsfolkene efterfølgende kom tilbage til kroen for at hente dem.

Schalburgkorpet overgiver sig Schalburgkorpset, der var et militært korps som bistod tyskerne, var i 1944 blev flyttet fra Frimurerlogen i København og til Artillerikasernen i Ringsted efter store uroligheder i hovedstaden. Korpset bestod samlet af af 5-600 mand, hvoraf en lang række havde gjort tysk tjeneste på Østfronten. 450 af dem var placeret i Ringsted, hvor tiden gik med træning og patruljering langs landeveje og jernbaner.

Ved befrielsen frygtede modstandsbevægelsen, at korpsets medlemmer ville forsøge at marchere mod Tyskland sammen med de tyske tropper. Derfor havde bykommandanten i Ringsted samlet modstandsfolk - ikke bare fra Ringsted, men også fra Roskilde, Holbæk og Sorø - hvis det nu skulle komme til kamp.

Da de tyske tropper afmarcherede fra kasernen 7. maj kunne modstandsfolkene rykke ind, uden at folkene i Schalburgkorpset gjorde modstand. De lod sig stille og roligt afvæbne og blev efterfølgende interneret på kasernen.

Falsk anmeldelse Gårdejer Lauritz Nielsen i Tornemark var som mange andre danskere landet i kartoteket over borgere, som skulle interneres, når befrielsen kom. Modstandsbevægelsen i Skælskør hentede ham 8. maj 1945. Først tre dage senere blev han løsladt. Ifølge anklagerne havde han fortalt tyskerne, at flere gårdejere på egnen lå inde med illegale blade.

Det viste sig, at der ikke var hold i anklagerne. De var fabrikeret af en skoleelev, som ville køre sig interessant over for sine forældre.

Gårdejeren modtog senere en erstatning på 125 kroner.

Klipning i Hyllinge To unge mænd på egnen havde plejet omgang med tyske flygtningepiger, som var indkvarteret på Hyllinge Skole. Derfor skulle mændene have klippet håret af, mente et par bønderkarle. Klippet blev de unge mænd, som blev skubbet og sparket ned gennem byen.

Også en 17-årig pige, som boede hos sine bedsteforældre, skulle under saksen. Hendes ugerning bestod i, at hun havde gået ud til tyske soldater. En bedstefar forsøgte uden held at forhindre overgrebet. Lang tid efter bar hun en hue, for at skjule sit ødelagde hår.

