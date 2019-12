Erik Nielsen er holdt op med at drikke, men hans alkoholmisbrug prægede hele Tina-Marie Nielsens barndom og ungdom - ikke mindst i julen. Foto: Marie Bredkjær Thomsen, Alkohol & Samfund

Barndomsjul stod og faldt med antabus og alkohol

Sjælland - 23. december 2019 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan især huske en episode fra juledagene engang. Min far og mor kom ikke hjem før meget sent. Min mor kom slæbende ind med min far, der var meget fuld. Jeg har nok været 10-11 år, og følelsen af slet ikke at blive set - hvor bange, jeg var, det kan jeg stadig mærke.

Sådan fortæller Tina-Marie Nielsen, der er 39 år og bor i Præstø.

Hun er vokset op i kernefamilie med far, mor og storebror. Udadtil var alt pænt, men inde i familien fyldte uforudsigeligheden, der fulgte med faderens druk.

- Jeg glædede mig altid til jul, men samtidig var det blandet med frygt; fik min mor nu sørget for, at han tog antabus. Jeg holdt øje og mærkede stemningen hele tiden. Som barn af en alkoholiker får du nogen meget følsomme antenner. Jeg kunne tidligt kende en light-ølflaske. Men det var jo vores hemmelighed, at min far drak, siger Tina-Marie Nielsen, der er handicaphjælper, yogalærer og lyd-healer.

Ingen og alle vidste det Hendes far begyndte at drikke for meget allerede som ung, og misbruget udviklede sig, da han blev familiefar. Men han passede sit job, selv om han fik bællet noget Gammeldansk i bilen, inden han kom hjem til aften.

- Han kunne vel ikke overskue at have en familie. Han var kvartalsdranker, og der var epísoder, hvor han blev væk i en uge, måske bare kom hjem for at sove, og selvfølgelig vidste folk det, selv om det ikke noget, vi talte om udadtil. Men folk har jo set ham gå ned til bodegaen, når vi havde skjult hans bilnøgler.

Selv talte hun kun med en veninde om faderens drukkenskab.

- For hendes mor var også alkoholiker. Min far prøvede at holde op flere gange, men vi talte aldrig om følelser i familien overhovedet, og da min bror flyttede hjemmefra og brød kontakten til vores far, ekskalerede misbruget virkelig. Jeg stod som 16-17-årig og skulle passe på min mor, der gik helt ned, fortæller Tina-Marie Nielsen.

Hun flyttede hjemmefra så tidligt, hun overhovedet kunne komme afsted.

- Jeg søgte tilhørsforhold og bekræftelse, og det kunne være gået rigtigt galt, i en del år havde jeg alt for lange weekendture med for mange mænd, stoffer og alkohol. Men det er slut, jeg har brugt mange kræfter på at arbejde med mig selv og kigge indad.

Turde ikke ringe til Tværs I dag er Tina-Marie Nielsen frivillig foredragsholder for Lænkens Unge Ambassadører, hvor hun fortæller om at vokse op i alkoholens skygge.

- Det har hjulpet mig meget at være en del af et fællesskab med andre, der har haft en barndom som min. Jeg har også været igennem et forløb hos en terapeut, først tudbrølede jeg, hver gang jeg skulle prøve at tale om det. Siden blev det lettere og lettere.

Sn.dk spurgte, hvad man skal gøre, hvis man har mistanke om, at barn har en barndom i stil med hendes.

- Jeg ville ønske, at vi var blevet set, selv om min familie jo var vildt gode til at skjule det. I dag taler man mere om tabuet end man gjorde i min barndom. Jeg lyttede til Tine Bryld i Tværs og ønskede, at jeg selv turde ringe ind. Det er så vigtigt at få talt om det; at se barnet. Jeg havde en dansklærer, som jeg var meget tryg ved. Jeg tror, at hvis hun havde spurgt, så havde jeg nok sagt noget, siger Tina-Marie Nielsen og tilføjer:

- Det gør en kæmpeforskel for et barn i sådan en situation, hvis der er nogen, som siger: Jeg kan se, du er ked af det. Og man skal nok række hånden ud igen og igen og spørge flere gange.

Forældre blev skilt I dag har hendes far, Erik Nielsen, været ædru i 11 år, og de har et godt forhold til hinanden.

Forældre blev skilt, da Tina-Marie Nielsen var i tyverne.

- De har stort set ikke talt sammen siden. Jeg ved min far har skrevet et brev til min mor for at bede om tilgivelse som en del af 12-trins-programmet hos Anonyme Alkoholikere, men jeg tror ikke, at hun har læst det, siger Tina-Marie Nielsen, som i år fejrer juleaften med sin mormor og mor.