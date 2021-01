Banken Merkur smækker nu kassen i for kunder, der ønsker at købe en bolig med oliefyr. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Banken Merkur siger blankt nej til kunder, der vil låne penge til køb af bolig med oliefyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Banken Merkur siger blankt nej til kunder, der vil låne penge til køb af bolig med oliefyr

Sjælland - 04. januar 2021 kl. 09:07 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

For få måneder siden smækkede Merkur kassen i overfor kunder, der ville købe nye benzin og dieselbiler. Nu er turen kommet til de kunder, der søger om lån til finansiering af køb af boliger, som er opvarmet med olie.

Ifølge administrerende direktør Charlotte Skovgaard kommer den enkelte kunde i Merkur på den måde til at bidrage til den grønne omstilling:

- I Merkur arbejder vi aktivt for, på den store klinge, helt at udfase finansiering af fossile brændsler. Det kan vi blandt andet bidrage til, ved i dialogen med både nuværende og nye kunder at motivere dem til at fravælge fossile energikilder. Det gælder deres boliger, deres biler, såvel som for de projekter vi investerer deres penge i. På den måde tager vi det samfundsansvar, som vores kunder forventer af os.

Det kan koste Der er dog alligevel mulighed for at købe sin drømmebolig med finansiering gennem Merkur, også selvom der er oliefyr. Det kræver bare, at boligkøberen forpligter sig til umiddelbart efter overtagelsen at skrotte oliefyret og installere en varmepumpe.

- Det kan muligvis komme til at koste os kunder, at vi stiller krav til boligkøberne som andre pengeinstitutter ikke gør, men det er vi indstillet på. Merkur er en bæredygtig bank, hele vores forretningsmodel er bæredygtig, og derfor stiller vi også krav til vores kunder om at være det. Til gengæld håber vi selvfølgelig, at vi ved netop at være meget tydelige kan tiltrække andre kunder, der godt vil have den rådgivning omkring bæredygtighed som vi er specialiserede i, siger Charlotte Skovgaard.

Nuværende boligejere, der gerne vil af med det gamle oliefyr kan også få hjælp. Merkur tilbyder som noget nyt nemlig et særligt lån til skrotning af olie- og naturgasfyr, hvor renten på lånet er afhængig af den CO2 besparelse, der opnås. Jo mere CO2 besparelse, jo lavere rente.