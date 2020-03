Bankboss: Er i dialog med rigtig mange virksomheder

Det fortæller Steen Bo Dolberg, områdechef for Danske Bank Erhverv i Region Sjælland.

- Vi er i dialog med rigtig mange af vores kunder lige nu, der befinder sig i en helt ekstraordinær situation på grund af Covid-19. Det er typisk virksomheder, der, på grund af manglende salg eller aflyste ordrer har brug for ekstra likviditet såsom forhøjelse af kassekreditter eller henstand med betalinger, fortæller han.

Selv om banken også er en virksomhed, der skal tjene penge, er man villig til at gå langt for at hjælpe nødstedte virksomheder, forsikrer Steen Bo Dolberg.