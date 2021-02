Jyske Bank-kunder skal betale for indlån på over 100.000

Jyske Bank har sænket grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente for deres indlån. (Arkivfoto)

Privatkunder i Jyske Bank skal fra april betale for at have mere end 100.000 kroner stående i banken.

Det sker, som en konsekvens af at Jyske Bank sænker grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af deres indlån.

Det oplyser Jyske Bank, Danmarks tredjestørste bank, i en pressemeddelelse.

Med virkning fra 31. marts skal bankens privatkunder betale negativ rente af indlån for over 100.000 kroner.

Det er 150.000 kroner lavere end den nuværende grænse på 250.000 kroner.

I forvejen har størstedelen af de danske banker indført negative indlånsrenter.

Blandt andet Sydbank og Spar Nord, der er nogle af de største danske banker, har allerede et beløbsloft på 100.000 kroner. Altså det samme loft, som Jyske Bank vil introducere over for sine kunder i foråret.

Der er også banker, der har en højere beløbsgrænse. Et eksempel er Danske Bank, Danmarks største bank, hvor grænsen lige nu er 250.000 kroner.

Årsagen til, at banker har indført negative renter for privatkunders indlån, er, at det koster dem at have penge stående i Nationalbanken, der er bankernes bank. Her er renterne nemlig negative.

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

- Da det negative renteniveau forventes at fortsætte i flere år frem, finder Jyske Bank det nødvendigt med virkning fra 31. marts 2021 at ændre grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af indlån fra 250.000 kroner til 100.000 kroner.

- Det betyder, at man kan have 100.000 kroner stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente, skriver Jyske Bank i pressemeddelelsen.

Tidligere har en opgørelse fra Nationalbanken vist, at de danske borgere har for cirka 136 milliarder kroner i banken, der skal betales negative renter af.

Det svarer ifølge Nationalbanken til 13,4 procent af de danske privatkunders samlede indlån.